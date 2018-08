Trước đây, nhiệt độ trong nhà vào mùa hè có thể lên tới 37 độ C ngay từ 7h sáng và giảm nhiệt chậm vào buổi tối. Hiện nay, nhiệt độ trong nhà giảm 4-5 độ C xuống còn 33 độ C vào ngày nắng nóng. Vào chiều tối, trong nhà mát hơn trước nhiều.