Theo kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân, thiết kế không gian cho trẻ có nhiều điểm khác biệt so với người lớn. Phòng ngủ của bé bên cạnh chức năng nghỉ ngơi còn là không gian giải trí, học tập, nên cần trang hoàng sao cho thoải mái và kích thích sự sáng tạo của trẻ. Yếu tố an toàn khi bố trí vật dụng và hệ thống chiếu sáng đầy đủ cũng rất quan trọng. Trong ảnh là phòng ngủ cho bé từ 1 tới 3 tuổi với nhiều màu sắc vui nhộn, không gian tràn ngập ánh sáng. Sàn gỗ và nệm bố trí thấp, đảm bảo an toàn khi chơi đùa. Thảm trải trang trí êm ái và hoa văn vui nhộn.