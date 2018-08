Trường mầm non Fuji (Tokyo, Nhật) do Tezuka Architects và Kashiwa Sato thiết kế là không gian giúp cho trẻ em được thoải mái, chơi đùa đủ mọi trò tinh nghịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Công trình một tầng có cấu trúc vành khuyên bao quanh một sân chơi ở giữa. Phần mái nhà cũng là sân chơi cho trẻ.