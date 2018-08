Cũng có lần do vệ sinh chuồng không tốt khiến một chú rắn sữa đen 3 tháng tuổi bị nấm da. "Cậu chàng" không ngừng di chuyển hơn 10 ngày mà chủ nhân không hiểu lý do. Sau được bác sĩ mách mua thuốc khử trùng nên chú ta may mắn qua khỏi sau một tuần chữa trị. Từ đó anh Tùng quyết tâm phải nắm được những kiến thức chữa bệnh cho rắn như tiêu chảy, giun sán, nấm da… Đến nay gần như mọi vấn đề ở đàn rắn cưng, anh đều chữa được hết.