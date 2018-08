Rất may sau đó, My không cắt đứt liên lạc với Trường. Cả hai vẫn tiếp tục nhắn tin, gọi điện. Cũng phần nào cảm nhận được tình cảm của My dành cho mình, khoảng 2 tháng sau, Trường tiếp tục lên kế hoạch tỏ tình. Lúc đầu, Trường định làm một màn thật hoành tráng ở quảng trường trung tâm, nhưng một người anh trong nhóm can ngăn: "Thôi, anh sợ My nó mà không nhận nữa thì chú ê mặt đấy".