Vừa qua, gần 1.000 cuốn sách này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phát miễn phí xuống các trường mầm non, tiểu học, trường chuyên biệt ở thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó ban chỉ đạo khuyết tật, số trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng tăng nhưng giáo viên, phụ huynh còn ít hiểu biết, chưa phát hiện sớm trẻ bệnh do nguồn tài liệu bằng tiếng Việt còn hạn chế, nên khi được bác sĩ Mẫm hỗ trợ nội dung, Sở đã vận động in ấn để phát hành rộng rãi.