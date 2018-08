Những bức ảnh này được tập hợp trong cuốn sách ảnh "In my Eyes" (Trong mắt tôi), do trung tâm ICS thực hiện. Những bức ảnh mưu sinh này do chính những người trong cộng đồng LGBT chụp và chia sẻ với mong muốn mọi người hiểu hơn về người chuyển giới, có thêm góc nhìn từ chính những người trong cuộc.