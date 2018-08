"Bác 83 tuổi rồi, nhà có 3 thằng. Hai vợ chồng bác sống với thằng út. Bữa ni ra dọn cỏ từ sáng tới chừ chưa xong. Dọn lấy chỗ trồng rau muống. Mình làm chứ kêu họ làm là mất hai trăm một ngày."

Bức ảnh được ghi lại tại vùng ngoại ô của Hội An. Thành viên trẻ nhất nhóm, Hiền Trung chia sẻ: "Humans of Hội An là nơi mô tả hiện thực đúng của Hội An chứ không tô vẽ và thể hiện qua hình ảnh những chân dung mộc mạc". Không chỉ đi nói cái đẹp duy mỹ vì không phải là trang quảng bá du lịch nên sẽ bao gồm cả cái tốt và cái xấu. Mong muốn của nhóm là đi vào những ngóc ngách nhỏ ở Hội An để tìm ra các câu chuyện mà ít người biết đến, mà chỉ có nhân vật tự trải lòng.

Ảnh: Skinny Siddhartha.