Chị Nguyễn Karaba cho biết, đất trồng màu mỡ nên không hề sử dụng phân bón mà chỉ tưới nước hàng ngày, cắt tỉa những cành hoa tàn, nghe thời tiết biết có mưa to thì chuyển các chậu và lẵng hoa vào chỗ an toàn... Vì thế tuy chưa có kinh nghiệm làm vườn nhưng do trước khi trồng đã tìm hiểu kỹ nên chị không gặp mấy khó khăn.