"Tôi viết một câu bình luận trên Facebook. Bạn ấy bấm thích bình luận. Tôi gửi cho bạn ấy lời mời kết bạn".

Hai bạn trẻ ở Sài Gòn kể về cách họ quen nhau. Bức ảnh hai bạn trẻ ăn mặc giản dị, cười rạng rỡ trong công viên và đoạn trả lời phỏng vấn của chàng trai khiến nhiều người thích thú bởi sự dễ thương và gần gũi. Dường như nhiều người thấy mình trong câu chuyện của hai bạn. Những bình luận hóm hỉnh và hơn 6.000 lượt chia sẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Một độc giả nước ngoài bình luận phỏng theo bộ phim nổi tiếng How I met your mother: "Và đó, các con, đó là cách bố gặp mẹ!" hay những bình luận hài hước khác "yêu từ cái like đầu tiên" hay "Đó đã có thể là chúng ta nếu em không bỏ qua lời mời kết bạn của anh".