Tính đến nay, dự án Humans of Hà Nội đã ra đời hơn một năm. Trong thời gian này, các thành viên của dự án - những bạn trẻ 9X - đã bỏ công sức, tiền bạc tạo lập một trang Facebook đăng tải các bức ảnh về Hà Nội. Hiện trang này có gần 90.000 lượt like. Dự án cũng từng lọt vào Danh sách đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Theo một thành viên, Humans of Hà Nội sắp ra một cuốn sách và có thể trong thời gian tới nhóm sẽ lập một quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn mà họ gặp trong hành trình mang máy ảnh đi kể chuyện con người ở Thủ đô.