Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ ở nơi làm chân giả, suốt 3 năm liền, Larry Burrows thường xuyên ghé thăm và ghi lại những thay đổi trong cuộc sống của Tròn. Ông hỏi Tròn khi lớn lên muốn làm nghề gì, cô bé bảo thích làm nghề may. Một tháng sau, Larry mua tặng em một chiếc máy may. Trong ảnh, cô bé Tròn sử dụng chân giả tập may.