Quê ở Quảng Ninh, anh Nguyễn Văn Lâm (42 tuổi) may mắn hơn nhiều hộ dân cùng xóm là có nhà ở quê. Nhiều năm nay, vợ chồng anh để con ở nhà nhờ ông bà trông nom phiêu dạt về đất Hải Phòng làm nghề chài lưới. Sau một con nước (10 ngày), cả hai về quê thăm bố mẹ, con cái được vài ngày, rồi lại ra Hải Phòng. Nếu may mắn, hai vợ chồng bán được 400.000 đồng tiền tôm cá mỗi ngày. Trừ 300.000 đồng tiền dầu mỡ, họ cũng chẳng còn được nhiều. "Cách đây 3 năm, hai vợ chồng đang thả lưới, bất ngờ cơn dông tố ập tới làm lật thuyền. May mắn cả hai cùng thạo bơi, khoảng cách lại gần bờ lên thoát nạn", anh Lâm nhớ lại.