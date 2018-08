Lâu nay, nhiều bà mẹ vẫn truyền nhau kinh nghiệm ăn trứng ngỗng giúp con thông minh. Không it người cho rằng trứng ngỗng chứa các chất dinh dưỡng giúp bé phát triển tư duy tốt và lanh lợi hơn.

Trứng ngỗng tuy to về kích thước nhưng lại không giàu dinh dưỡng cho sự phát triển của bé như nhiều mẹ lầm tưởng.

Song theo phân tích của các chuyên gia, trứng ngỗng chỉ có 13,5% chất protein, trong khi tỷ lệ protein trong trứng gà toàn phần là 14,8%. Hàm lượng các vitamin trong trứng ngỗng cũng ít hơn trứng gà, đặc biệt là vitamin A rất cần cho phụ nữ có thai. Hàm lượng vitamin A trong trứng ngỗng chỉ bằng một nửa so với trứng gà (0,33mg% so với 0,70mg% trong trứng gà). Do đó các nhà dinh dưỡng khuyên phụ nữ có thai nên tẩm bổ bằng trứng gà và bổ sung thêm sữa bầu có chứa DHA, Choline… thay cho trứng ngỗng.

Với hệ dưỡng chất đúng Choline và DHA từ sữa, thai phụ sẽ giúp con phát triển trí não ngay từ trong bụng mẹ, giúp bé khi sinh ra và lớn lên sẽ thông minh, lanh lợi hơn.

Ngoài ra, trong trứng ngỗng còn có nhiều cholesterol và giàu lipid (13,2%), đây là những chất không có lợi cho sức khoẻ phụ nữ có thai. Chị em có thể bị béo phì và mắc chứng cholesterol máu cao nếu lạm dụng những thực phẩm giàu lipid và cholesterol như trứng ngỗng.

Theo các chuyên gia, trong thời gian mang thai, những gì thai phụ ăn vào đều ảnh hưởng đến thai nhi và sự phát triển trí não của trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu thai phụ được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất như Choline, DHA, Axit Folic, axit béo thiết yếu và sắt từ rau, thịt, cá, trứng, sữa… thì có thể giúp thai nhi thông minh hơn. Thực tế, trong thời gian thai kỳ, các bà mẹ đều quan tâm đến tiềm năng phát triển trí não của con cái. Do đó, thai phục được khuyên uống mỗi ngày 2 ly sữa bầu có chứa hàm lượng đúng Choline và DHA cùng đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu khác. Điều đó sẽ giúp con phát triển trí não ngay từ trong bụng mẹ, giúp bé khi sinh ra và lớn lên thông minh, lanh lợi hơn.

Ngọc Bích