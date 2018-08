Kể từ khi làm mẹ, tôi tìm tòi và học hỏi nhiều kiến thức nuôi dạy con. Khánh Thư (tên con gái của tôi) nay đã được 25 tháng. Khánh Thư của tôi đã được ăn kèm thêm sữa ngoài từ tháng thứ 6 nhưng tôi vẫn duy trì nguồn sữa mẹ cho con đến gần 20 tháng. Nhiều bạn bè hỏi thăm tôi có khó khăn gì khi mẹ cho con bú lâu đến thế? Câu trả lời rất đơn giản là "yêu con - bạn sẽ vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách lắm!".

Thứ nhất, mẹ tuyệt đối đừng bị ảnh hưởng của mọi người xung quanh. Trước đây, ông bà nội muốn tôi cai sữa vì thấy cháu nhỏ con so với một số bé bụ bẫm khác. Tôi luôn theo dõi sự phát triển thể chất của bé theo tiêu chuẩn của WHO (Tổ chức y tế thế giới) - đó là những chỉ số đáng tin cậy. Khánh Thư sinh ra chỉ có 2,3 kg nhưng bé đã lập kỳ tích khi cùng mẹ sang tháng thứ hai là vượt ra khỏi nguy cơ suy dinh dưỡng rồi. Bé không quá tròn trịa như bao em bé khác nhưng mình hài lòng vì đã nuôi con khoẻ mạnh hoàn toàn. Con tôi tương đối nhanh nhẹn và hoạt bát, thế nhưng mình chẳng bao giờ so sánh con với bé khác, vì mỗi bé có sự phát triển nhanh về khía cạnh này, chậm về khía cạnh kia. Tôi khẳng định rằng bé nào cũng đáng yêu cả.

Thứ hai, các bài thơ, câu chuyện, hát ru là những hạt ngọc cho tâm hồn trẻ nhỏ. Từ khi Khánh Thư còn nhỏ tí ti, tôi vẫn luôn trò chuyện, hát ru, đọc thơ cho con nghe. Những bài thơ ngắn rồi dài, hát ru, bài hát bé Xuân Mai, chuyện ngày xửa ngày xưa đều được bé đọc, hát và diễn đạt lại rất ngộ nghĩnh. Lúc nhỏ, tôi cứ đọc, hát, kể chuyện tự mình thôi, thậm chí tôi thấy bé chẳng thèm quan tâm lắm. Vào dịp dẫn bé về ngoại, tôi đọc bài thơ và bé đọc theo những từ cuối của mỗi câu thơ, làm cả nhà ngoại ngẩn ngơ tròn xoe đôi mắt. Đến nay, bé thuộc nhiều và miệng luôn bi bô hát, đọc thơ suốt ngày

Thứ ba, cha mẹ, mọi người xung quanh đều là tấm gương cho bé noi theo. Bản thân tôi vốn là người nóng tính nhưng từ khi có con, tôi thường nhường nhịn chồng rất nhiều. Cãi nhau trước mặt con hoàn toàn là không hay. Bé học hỏi rất nhanh các bạn ạ! Cũng vì thế mà khi con bạn làm sai việc gì, chúng ta nên nhớ lại xem mình từng làm việc đó để con học theo chưa? La rầy con mà không đúng, cũng phản tác dụng dạy dỗ nữa đấy!

Thứ tư, cùng chơi với con. Tôi không chỉ là người mẹ, mà còn là người bạn thân thiết nhất của con nữa. Mọi sự vật, sự việc xung quanh con đều là những điều mới mẻ và có sức thu hút rất lớn đối với trẻ. Tôi thường tự nghĩ ra một số trò chơi phù hợp với lứa tuổi của con. Tôi cắt những chữ số trên tờ lịch, lấy băng keo trong dán lại cho con chơi (vì nếu không dán lại thì bé sẽ dễ dàng xé rách ngay), tôi chỉ cho con biết màu sắc trên những con số, thi thoảng lại đọc số lên. Rồi một hôm, Bé tự cầm lên, nói màu sắc và số rất đúng.

Bé vui chơi, phấn khởi, thích thú ắt hẳn sẽ dễ nhớ lắm. Tất nhiên, bé còn nhỏ thì sự dung nạp kiến thức cũng từng chút một, các mẹ đừng nghĩ rằng mình dạy thì con sẽ nghe và biết liền đâu nhé! Tôi thường cho bé vui chơi, quan sát thiên nhiên, dẫn bé đi chơi Thảo Cầm Viên vài lần. Ông bà ta cũng từng nói: "trăm nghe không bằng một thấy" vì thế mà có hôm tôi dẫn bé đi nhà sách, bé nói đúng tên các con vật trong những tờ áp phích vanh vách, làm cho mọi người xung quanh trầm trồ thích thú.

Cuối cùng, kỷ luật với bé như thế nào? Bé mè nheo, nhõng nhẽo và đặc biệt với gia đình tôi, bé là đứa cháu đầu tiên của cả bên nội lẫn bên ngoại nên bé biết rằng mình là số một, được ông bà hai bên rất cưng chiều. Tôi luôn tìm cách vờ như không hoặc chuyển đề tài sang chuyện khác khi bé nhất quyết đòi theo ý mình. Bé sẽ khóc to đấy nhưng được một lúc thì sẽ quên ngay. Tôi kiên nhẫn vài lần thực hiện rồi về sau bé biết và không đòi nữa. Ngày nào tôi cũng ôm hôn, vuốt ve và vỗ về con. Bé cũng biết bày tỏ tình thương yêu với ông bà, ba mẹ giống như người lớn quan tâm đến bé vậy.

Con khoẻ mạnh là niềm hạnh phúc lớn lao mà một số bậc phụ huynh. Vì thế, chúng ta đừng áp đặt con mình phải thông minh, phải bằng con người này, người kia thì mới hài lòng. Đôi khi kỳ vọng của cha mẹ lại trở thành gánh nặng cho con cái, hãy để các bé sống trọn vẹn tuổi thơ êm đềm nhé các mẹ!

Mai Thị Giang Tâm