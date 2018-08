Tâm lý chung của các bà mẹ ngày nay là lo con mình thấp hơn bạn bè cùng trang lứa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chiều cao của người Việt Nam đã được cải thiện tăng 4cm trong 35 năm qua. Tuy nhiên tốc độ tăng này vẫn còn chậm so với các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc. Chiều cao trung bình của người Việt Nam là 164,4 cm với nam và 153 cm với nữ.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp cho rằng, chiều cao và thể trạng của trẻ phụ thuộc vào di truyền 20%, còn yếu tố dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường chiếm hơn 80%. Theo các cuộc điều tra về dinh dưỡng thì cứ gần 5 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị thiếu cân và cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị thấp còi. Chính môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt chưa thật sự hợp lý đã dẫn đến tình trạng trên.

Theo các chuyên gia, trẻ béo phì có thể khắc phục được nhưng trẻ thấp còi thì rất khó cải thiện. Yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò lớn trong sự phát triển chiều cao của trẻ, nhất là với các bé trong độ tuổi từ một đến 8. Sau khoảng thời gian này chiều cao của trẻ phát triển không đáng kể. Do đó, nếu trẻ bị thiếu chất dinh dưỡng trong giai đọan này thì trẻ sẽ chậm tăng trưởng, giảm khả năng miễn dịch, dễ mắc các bệnh, trong đó có còi xương, và giảm sự phát triển trí tuệ.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp cho rằng trẻ thấp bé, nhỏ con còn phụ thuộc vào việc phụ huynh có chăm chút cho con đủ dinh dưỡng trong ngày hay không và khả năng hấp thụ tốt các dưỡng chất của trẻ. Trong đó chất đạm có vai trò rất quan trọng trong việc giúp xương phát triển. Ngoài dinh dưỡng và di truyền thì giấc ngủ và vận động cũng ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Theo đó trẻ cần phải ngủ đủ giấc, giấc ngủ sâu và phụ huynh nên cho trẻ ngủ không muộn hơn 22h. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên cho trẻ tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày ở ngoài trời.

Một số nghiên cứu khoa học do nhóm Giáo sư Hàn Quốc thực hiện đã chứng mình rằng thành phần của sữa non sẽ giúp trẻ phát triển chiều cao và tăng sức đề kháng. Sữa non còn là một hỗn hợp của những thành phần hoạt chất sinh học giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng trong giai đoạn sơ sinh và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương. Hiện nay, các nhà khoa học Hàn Quốc đã dựa vào những lợi ích vượt trội của sữa non để tạo ra sản phẩm có chứa sữa non chuẩn hoá (CBP) để bổ sung cho trẻ, giúp trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu và tăng cường hệ miễn dịch.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, trẻ chỉ có thể phát triển chiều cao tối ưu khi trẻ hấp thụ tốt các dưỡng chất. Theo đó, ngoài chế độ ăn uống thích hợp với đầy đủ chất thì việc bổ sung thêm các men vi sinh có chứa các thành phần như sự kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn sẽ giúp trẻ hấp thụ tốt, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, giúp tăng trưởng chiều cao.

Ngọc Bích