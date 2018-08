Mẹ chú ý đến chế độ dinh dưỡng của con một cách đặc biệt, đến mức những cô bạn của mẹ cũng phải “nể” vì sự đầu tư công phu mà mẹ dành cho mỗi bữa ăn của con. Những mãi sau này mẹ mới biết, như thế không đủ!

Con biết không, mỗi khi miệt mài nấu cho con một bữa ngon, nhìn con ăn hết phần ăn của mình là mẹ vui cười suốt buổi. Trộm vía, con mau ăn và rất thích những món mẹ làm! Nhưng vui bao nhiêu, mẹ cũng lo bấy nhiêu. Mẹ tự hỏi vì sao thực đơn mà mẹ chọn lại không giúp con cao lớn, con vẫn thấp hơn các bạn cùng tuổi. Cho đến một ngày mẹ tham dự một hội thảo về dinh dưỡng, mẹ nhận ra rằng, đôi khi mẹ quá chú ý đến việc con ăn một chén cơm, uống hết một ly sữa mà quên rằng hệ tiêu hóa của con có làm việc tốt không, có hấp thụ các chất dinh dưỡng không!

Bữa ăn ngon và chất lượng sẽ không có tác dụng nếu chúng không được hệ tiêu hóa của con hấp thụ một cách tối đa. Có lẽ vì cái sai này mà một thời gian dài, con ăn ngoan ngủ khỏe mà mãi không lớn. Mẹ bắt đầu cho con sử dụng sản phẩm bổ sung men vi sinh Lackid, theo lời tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Mẹ tìm hiểu thêm về Lackid và biết rằng, đây là một sản phẩm men vi sinh phù hợp với giai đoạn phát triển của con.

"Con cao hơn mẹ rồi".

Lackid là thực phẩm bổ sung hội đủ các yếu tố khoa học giúp con cao lớn, khỏe mạnh và giúp hệ tiêu hóa của con hấp thụ hết những thức ăn mẹ làm. Lackid có 5 loại lợi khuẩn là Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacilluss acidphilus, Bifidobacteriumlongum và Streptococcus faecalis theo đúng khuyến cáo của WHO. Mẹ còn biết được rằng, các nhà khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu được việc ứng dụng những lợi ích vượt trội của sữa non, tạo ra sữa non chuẩn hoá (CBP) để giúp trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu, hệ miễn dịch tốt và đưa vào sản phẩm Lackid. Nó sẽ giúp con hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn qua chế độ ăn uống, việc này sẽ có tác động đến tốc độ tăng trưởng chung của con.

Mẹ mừng khi con lớn khôn mỗi ngày.

Từ ngày thực hiện một thực đơn ăn uống khoa học, cho con vận động điều độ bằng các hoạt động ngoài trời với các bạn, ngủ đúng giờ và bổ sung sản phẩm men vi sinh Lackid, mẹ an tâm hơn. Giờ đây, con vẫn thường đứng lên trên bộ salon nhà mình và “đọ dáng” với mẹ mỗi ngày. Mẹ vui khi con hí hửng nói với mẹ rằng: "mẹ ơi, con cao hơn mẹ nè". Sau một thời gian thay đổi cách chăm con, Bảo Châu của mẹ giờ đã phổng phao hẳn ra!

Phạm Thị Hương, mẹ bé Nguyễn Bảo Châu