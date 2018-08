Một số cách sau đây sẽ giúp các mẹ cải thiện chiều cao cho trẻ nhỏ:

1. Bổ sung vitamin D cho con

Hầu hết phụ huynh đều tin rằng trẻ cao hay thấp là do di truyền. Thực tế, gen di truyền chỉ chiếm 20% trong các nhân tố ảnh hưởng đến chiều cao của con trẻ, còn lại là các yếu tố dinh dưỡng, thể dục vận động và môi trường bên ngoài. Như vậy, các ông bố bà mẹ có thể chủ động tác động đến tầm vóc của con thông qua việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hằng ngày.

Bổ sung vitamin giúp trẻ khỏe mạnh, cao lớn hơn. Ảnh minh họa.

Việc tăng trưởng chiều cao cho trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng cần được thực hiện một cách khoa học, bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu và những rắc rối mà trẻ thường gặp. Khi bổ sung canxi cho con, các bà mẹ cần lưu ý rằng, lượng canxi được cung cấp có giúp bé tăng chiều cao tốt hay không còn phụ thuộc vào lượng vitamin D. Nếu thiếu vitamin D, trẻ em sẽ bị còi xương, ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao và tầm vóc của trẻ sau này.

Vitamin D có vai trò điều hòa, chuyển hóa canxi và phosphor, tạo thành các liên kiết canxi - phospho cần thiết, vì thế mẹ nên bổ sung vitamin D cho bé bằng các loại thực phẩm động vật như trứng, sữa, gan bò, gan lợn, cá, đặc biệt là gan cá thu. Các bé cũng cần được phơi mình dưới ánh nắng sớm để tổng hợp được vitamin D cần thiết.

2. Tăng cường khả năng hấp thụ

Ngoài canxi thì cơ thể bé còn cần được cung cấp hàm lượng magie, kẽm, đạm, vi lượng khác thông qua chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn đa dạng mỗi ngày. Các nhà khoa học khuyến nghị cha mẹ nên cho con sử dụng men vi sinh phù hợp, có thành phần là sữa non chuẩn hóa (CBP), bổ sung 5 loại lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacilluss acidphilus, Bifidobacteriumlongum và Streptococcus faecalis theo khuyến cáo của WHO để trẻ hấp thụ tối đa dinh dưỡng, phát triển khỏe mạnh và tăng trưởng tốt.

Mẹ nên cho bé dùng thêm sữa non chuẩn hóa để tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã dựa vào những lợi ích vượt trội của sữa non để tạo ra sản phẩm có chứa sữa non chuẩn hoá để bổ sung cho trẻ, đưa vào sản phẩm Lackid, giúp trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu và tăng cường hệ miễn dịch. Sữa non chuẩn hóa (CBP) được chiết xuất từ sữa non của bò sữa đã qua quá trình tiệt trùng, chuyển hóa để có được thành phần tối ưu. Sau khi hoàn thành, sữa non chuẩn hóa giúp bé tăng trưởng chiều cao và sức đề kháng tốt. Các thành phần hoạt chất có trong sữa non được xác định cung cấp nhiều dưỡng chất kích thích sự phát triển của đường tiêu hóa nhiều hơn so với những loại sữa thông thường. Nó giúp trẻ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn qua chế độ ăn uống, từ đó trẻ sẽ cao lớn hơn. Một khẩu phần ăn chỉ tốt khi đảm bảo cả về chất và lượng cùng khả năng hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng của bé.

Ngọc Bích