Đứng bên cửa sổ nhìn vào, mẹ thấy con trai mẹ đang hào hứng chơi trò ráp hình cùng các bạn. Con trai mẹ thật giỏi, thoáng chút con đã lắp xong một mô hình máy bay thật đẹp. Nhìn thấy mẹ, con cười tươi và mừng rỡ reo lên: "A, mẹ đến đón con rồi!".

Cầm trên tay mô hình máy bay, con đến bên kệ tủ trưng bày của lớp. Có lẽ con muốn cất mô hình trên cao để các bạn khác không lấy của con. Nhưng loay hoay mãi con vẫn không sao để mô hình lên vị trí cao nhất. Khi đó, một cậu bạn đã chạy đến và giúp con đưa mô hình đặt lên trên đó.

Con trai của mẹ thông minh, khỏe mạnh.

Chính giây phút nhìn thấy cảnh ấy, mẹ đã giật mình, thì ra con mẹ không cao như mẹ nghĩ. Và con sẽ thiệt thòi khi với tay lấy các món đồ chơi con thích ở trên cao. Mẹ chợt chạnh lòng.

Lâu nay mẹ luôn tự hào con sẽ là chàng trai cao lớn bởi con sẽ thừa hưởng gen cao lớn của cả ba và mẹ. Chính vì tự tin về gen chiều cao ấy mà mẹ đã không chăm chút cho con nhiều để giúp con phát triển chiều cao tối ưu, và giờ khi con đã ngấp nghé ngưỡng 3 tuổi mẹ mới giật mình thảng thốt.

Mẹ bắt đầu tìm hiểu thông tin về cách phát triển chiều cao cho con, khi ấy mẹ mới vỡ lẽ ra rằng chiều cao của con phụ thuộc vào di truyền chỉ 20%, còn yếu tố dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường lại chiếm tới 80%. Vậy là dù được hưởng gen di truyền cao lớn của ba mẹ nhưng con của mẹ vẫn có nguy cơ là "nấm lùn" trong tương lai.

Sau bao đêm trằn trọc lo lắng vì ngại rằng "nấm lùn" của mẹ sẽ không cao lớn bằng các bạn, mẹ đã lên một kế hoạch nhằm thực hiện ước mơ giúp con "vươn mình lớn dậy". Mẹ đã tự trách mình sao không nhìn thấy điều này sớm hơn. Mẹ cảm thấy có lỗi với con vô cùng, chàng trai của mẹ ạ! Thế là mẹ lên mạng, đến nhà sách để tìm thông tin về cách giúp tăng chiều cao cho con. Khi biết ở đâu có tổ chức hội thảo về chiều cao mẹ cũng sắp xếp công việc để đăng ký tham gia. Mẹ hỏi các chuyên gia, bác sĩ dinh dưỡng để có được nhiều thông tin nhất.

Bổ sung sữa non chuẩn hóa giúp con phát triển chiều cao tốt hơn.

Chính nhờ những buổi hội thảo như vậy, mẹ đã biết được rằng chất đạm có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển xương. Thế mà bấy lâu nay mẹ nghĩ chỉ có canxi mới giúp con cao lớn. Ngoài ra, mẹ còn tìm thấy thông tin hữu ích rằng sữa non là một hỗn hợp của những thành phần hoạt chất sinh học giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng chiều cao của con.

Mới nghe qua thông tin trên mẹ đã rất buồn, vì sữa non chỉ có lúc mẹ mới sinh con mà khi ấy mẹ đã vô tình vắt bỏ nguồn sữa đầu quý giá đó do sợ con bú sữa đầu không tốt. Nhưng sau khi tìm kiếm, mẹ biết mới đây các nhà khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu được việc ứng dụng những lợi ích vượt trội của sữa non, tạo ra sữa non chuẩn hoá (CBP) để giúp trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu và hệ miễn dịch tốt, đồng thời đưa CBP vào sản phẩm men vi sinh Lackid.

Con biết không, mẹ đã vui mừng biết bao khi cuối cùng mẹ đã tìm ra được "bí quyết" giúp con tăng trưởng chiều cao. Các chuyên gia đã khuyên mẹ rằng nếu trẻ được bổ sung một số dưỡng chất thiết yếu thì khả năng phát triển chiều cao tối ưu của trẻ là rất lớn, đặc biệt là trẻ trong giai đoạn vàng phát triển từ một tuổi đến 8 tuổi. Vậy là mặc dù uổng phí gần 3 năm để bổ sung dưỡng chất cao lớn cho con nhưng mẹ tin những năm còn lại trong giai đoạn "vàng" của con, mẹ sẽ giúp con có được chiều cao lý tưởng. Mẹ con mình sẽ cùng đồng hành vì chiều cao của con nha, con yêu!

Mẹ Đinh Thị Hồng, con Hoàng Đinh Minh Tiến