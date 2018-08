Trả lời:

Sữa non là sữa của mẹ tiết ra để nuôi con trong vòng một đến 3 ngày đầu tiên sau sinh, với hàm lượng kháng thể cao, giúp con tránh bệnh tật, giúp kích thích tăng trưởng xương và khối cơ... Sữa ở những ngày sau sẽ giảm dần khả năng này.

Sản phẩm sữa non bán trên thị trường là sữa non của bò, với kháng thể chủ yếu là IgG. Chất lượng của sữa non phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm lấy sữa và cách chế biến, bảo quản. Người ta không đo được nồng độ từng chất trong sản phẩm sữa non bán trên thị trường, nhưng có thể đo hàm lượng protein của sữa non với trọng lượng phân tử phù hợp để đánh giá chất lượng của sản phẩm, đó là chỉ số CPB (colostrums basic protein) hay protein sữa non chuẩn hóa.

Sử dụng sữa non là một biện pháp tốt để bổ sung kháng thể và chất kích thích tăng trưởng, cũng như cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển của trẻ. Sản phẩm dùng kèm theo với chế độ ăn hằng ngày chứ không dùng thay thế bữa ăn. Khi sử dụng sữa non cho bé, các bà mẹ cần nhớ cho bé ăn đầy đủ các chất, sử dụng đúng liều lượng khuyến cáo và chọn loại sữa non đảm bảo, có chất lượng tốt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu