Tỉnh lại sau hơn 6 giờ mê man cho ca mổ sinh con, người đầu tiên mẹ muốn nhìn thấy chính là con, con yêu à. Mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào khi cô y tá đặt con nằm bên cạnh mẹ. Nắm bàn tay xíu xíu, nhìn ngắm gương mặt thiên thần của con, nước mắt mẹ trào dâng.

Điều bất ngờ nhất mà mẹ được biết là con có cân nặng 4kg và cao 53cm. Ôi con trai mẹ bụ bẫm và cao hơn các bạn sơ sinh khác rồi. Nước mắt mẹ tuôn rơi.

...

Hôm nay, mẹ đưa con đi tiêm phòng, nhìn vào sổ theo dõi của con, bác sĩ bảo cân nặng của con tăng tốt nhưng chiều cao tăng chậm. Ở vào độ tuổi này lẽ ra mỗi tháng con phải tăng ít nhất 3cm, nhưng 6 tháng nay con chỉ tăng 12cm.

Mẹ Nguyễn Hoàng Minh Thùy cùng con trai.

Khi mới chào đời, con có khởi đầu với chiều cao vượt trội so với số đo chuẩn dành cho các bé sơ sinh, vậy mà qua 6 tháng chiều cao của con chỉ đạt mức trung bình theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Mẹ trách mình chẳng lẽ đã nuôi con sai khoa học.

...

Ngày thôi nôi cũng là ngày con bật dậy biết đi. Cả nhà vui mừng hớn hở. Những bước đi chập chững đầu đời đối với con thật thú vị. Con đi như chạy còn mắt thì cười đến tít lại, nhìn yêu quá là yêu. Ngoài biết đi, con còn biết đủ các trò để quậy phá trong nhà. Nhìn con khỏe mạnh mẹ hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng nỗi lo về chiều cao của con vẫn làm mẹ mãi bận tâm.

Băn khoăn lớn nhất của chị trong một trong thời gian dài là cải thiện tốc độ phát triển chiều cao của con.

Mẹ biết giấc ngủ đầy đủ sẽ giúp con phát triển trí thông mình và giúp hệ xương phát triển vượt trội. Mẹ đã làm đúng điều ấy khi mỗi ngày đều chăm chút giấc ngủ của con. Con trai à, hãy vì mẹ mà cao lớn nhé!

...

Hôm nay mẹ đưa con đi chơi công viên cùng gia đình Carot, con và Carot rất thích đùa giỡn với nhau nên con đã có một ngày đầy thú vị. Công viên có đủ các trò chơi và hình như con với Carot không bỏ qua trò nào cả. Mẹ quan sát khi các con chơi trò đánh đu, Carot có thể tự mình đu lên thanh vịn, còn con phải nhờ đến sự giúp sức của mẹ Carot. Lúc ấy mẹ thấy rất buồn. Chắc con mang gen lùn của mẹ rồi. Mẹ nhớ là khi mới sinh, chiều cao của Carot không bằng con, vậy mẹ Carot đã có bí quyết gì để con cao lớn?

Mẹ Carot chia sẻ rằng ngoài việc cho Carot ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, cho ngủ đủ giấc và thường xuyên vận động ngoài trời, lúc mới sinh Carot đã may mắn được bú nguồn sữa non quý giá và đây là chất giúp tăng mật độ, thể trọng và trọng lượng xương, thúc đẩy sự hình thành xương và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương. Mẹ đã đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Thì ra mẹ Carot đã tham khảo nhiều tài liệu để giúp con cao lớn. Mẹ thì lại thiếu sót trong vấn đề này. Bên cạnh đó, do mẹ sinh mổ và bị mất sữa nên con trai của mẹ đã không có được nguồn sữa non quý giá đầu đời.

...

Từ thông tin của mẹ Carot, mẹ đã tìm ra bí quyết giúp con cao lớn, một thực đơn với phong phú các chất dinh dưỡng mà đặc biệt là chất đạm, một kế hoạch luyện tập vận động ngoài trời thường xuyên, chế độ ngủ thật hợp lý với tuổi của con. Quan trọng hơn là mẹ tìm được sản phẩm men vi sinh Lackid có bổ sung thành phần sữa non chuẩn hóa (CBP) giúp con tăng trưởng chiều cao tối ưu. Một chất mà con đã thiếu khi không được bú mẹ. Con trai à, mẹ sẽ bù đấp tất cả các chất và yếu tố con thiếu để có thể giúp con phát triển chiều cao tốt nhất. Hãy là chàng trai cao lớn, con nhé!

Nguyễn Hoàng Minh Thúy (TP HCM)