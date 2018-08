Trả lời câu hỏi khảo sát "Con bạn đã đạt được chiều cao đúng chuẩn theo độ tuổi chưa?" trên báo điện tử VnExpress, chỉ 21% ý kiến cho biết trẻ đạt chiều cao đúng chuẩn theo độ tuổi. Còn lại, 25% số phụ huynh cho rằng con mình chưa đạt chuẩn chiều cao và có tới khoảng 54% (776 trên tổng số 1451 ý kiến) không rõ về vấn đề này. Các con số trên cho thấy, vấn đề chiều cao ở trẻ đã được các bậc phụ huynh quan tâm, nhưng nhiều người chưa nhận thức rõ về chuẩn chiều cao của bé theo độ tuổi.

Chiều cao của trẻ thường được biết là phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền từ cha mẹ. Tuy nhiên, con số này còn chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: chiều cao của trẻ phụ thuộc khoảng 20% vào di truyền, số còn lại là sự ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường - xã hội.

Thực tế, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao có tác dụng rất tốt tới sự phát triển thể lực, đặc biệt là chiều cao. Nhiều môn thể thao có thể giúp kích thích phát triển chiều cao của trẻ như: bơi, nhảy cao, chạy…

Môi trường - xã hội cũng là yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của trẻ. Bé dễ bị suy dinh dưỡng thấp còi trong điều kiện kinh tế xã hội kém phát triển, môi trường thiếu vệ sinh, không đủ nước sạch và chất lượng chăm sóc kém.

Các bà mẹ đều ý thức được rằng, trẻ cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như vận động hợp lý để phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên, cần tập trung vào giai đoạn nào để con có chiều cao tối ưu luôn là câu hỏi lớn của các bà mẹ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, giai đoạn một tuổi đến 8 tuổi, trẻ cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để tạo nền tảng cho việc phát triển tối đa về chiều cao vào giai đoạn dậy thì.

Sữa non - sữa tiết ra trong 48 tiếng đầu tiên sau sinh rất giàu chất dinh dưỡng, giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ. Theo nghiên cứu khoa học của các giáo sư Hàn Quốc, thành phần của sữa non còn giúp trẻ phát triển về chiều cao. Dựa vào những lợi ích vượt trội của sữa non, các nhà khoa học đã nghiên cứu, tạo ra sản phẩm có chứa sữa non chuẩn hoá (CBP) giúp trẻ tăng trưởng chiều cao và tăng cường hệ miễn dịch. Các thành phần hoạt chất có trong sữa non chuẩn hóa cung cấp nhiều dưỡng chất, kích thích sự phát triển của hệ tiêu hóa, từ đó giúp trẻ cao lớn hơn.

Tuy nhiên, việc bổ sung các dưỡng chất chỉ có tác dụng khi trẻ hấp thụ tốt các dưỡng chất. Vì thế, việc bổ sung thêm các men vi sinh với kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn là rất cần thiết. Hỗn hợp lợi khuẩn sinh acid lactic và men vi sinh Probiotics sẽ giúp trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ cao lớn và khỏe mạnh.

Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng Lackid (Dược phẩm Minh Tiến) phối hợp tổ chức chuyên mục "Bí quyết tăng chiều cao cho trẻ". Tại đây, độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm, đặt các câu hỏi dành cho bác sĩ chuyên môn về chiều cao của trẻ tại: suckhoe@vnexpress.net

Ngọc Bích