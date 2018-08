Khi mới sinh ra, não bé trai nặng hơn bé gái khoảng 10%. Thông thường, các bé trai sinh ra có cân nặng nhỉnh hơn so với bé gái, ngay cả chiều dài cơ thể và chu vi vòng đầu cũng lớn hơn. Các nhà nghiên cứu tại trường Havard và học viện Karolinska (Stockholm, Thụy Điển) đã phát hiện rằng các bà mẹ mang bầu bé trai thường ăn nhiều hơn các bà mẹ mang bầu bé gái ít nhất là 10% lượng calories hằng ngày. Cha mẹ cần cân nhắc yếu tố này khi so sánh chiều cao, cân nặng của bé nhà mình so với các bé khác, chỉ cần sự phát triển của bé nằm trong ngưỡng chuẩn về chiều cao cân nặng chung so với các bạn cùng giới tính thì cha mẹ có thể yên tâm.

Những khác biệt về sinh lý khiến sự phát triển về thể chất của bé trai và bé gái cũng khác nhau. Vì vậy, để bé trai và bé gái có được sự phát triển toàn diện, đặc biệt là chiều cao, cha mẹ nên lưu ý về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc, giáo dục…

Thông thường khẩu vị của bé trai tốt hơn nhiều so với bé gái, đó là vì bé trai hay vận động, thích chạy nhảy, nô đùa, tiêu hao nhiều năng lượng, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Thị giác, khứu giác của bé gái mẫn cảm hơn bé trai, không dễ thích ứng với mùi vị mới, đó là vì bé gái tương đối tĩnh, tiêu hao năng lượng ít. Nhưng giai đoạn bé trai biết nói và đi chậm hơn bé gái, bởi xương, cơ thịt của bé gái phát triển nhanh và hoàn thiện hơn so với bé trai.

Tuy nhiên, để con trẻ phát triển chiều cao tối ưu, các bậc phụ huynh cần cho trẻ ngủ đủ giấc, giấc ngủ sâu và tốt nhất nên cho trẻ ngủ không muộn hơn 22h. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên cho trẻ tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày ở ngoài trời.

Một số nghiên cứu khoa học do nhóm giáo sư Hàn Quốc thực hiện đã chứng mình rằng thành phần của sữa non sẽ giúp trẻ phát triển chiều cao và tăng sức đề kháng. Sữa non còn là một hỗn hợp của những thành phần hoạt chất sinh học giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng trong giai đoạn sơ sinh và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương. Đặc biệt là việc chiết xuất thành công thành phần sữa non chuẩn hóa (CBP) đã giúp bổ sung cho trẻ nền tảng thiết yếu cho việc phát triển tối ưu sau này.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, trẻ chỉ có thể phát triển chiều cao tối ưu khi hấp thụ tốt các dưỡng chất. Ngoài chế độ ăn uống thích hợp với đầy đủ dưỡng chất thì việc bổ sung thêm men vi sinh có chứa các thành phần như sự kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn sẽ giúp trẻ hấp thụ tốt, hỗ trợ tiêu hóa, giúp tăng trưởng chiều cao.

