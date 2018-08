Phần lớn các ông bố, bà mẹ đều thích con tròn trịa, bụ bẫm. Song hiện nay, bên cạnh mong muốn đó, nhiều người đặc biệt quan tâm đến việc phát triển chiều cao cũng như khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của bé.

Hấp thụ tốt – chìa khoá cho sự phát triển của trẻ

Vấn đề kém hấp thụ ở trẻ thường xảy ra khoảng thời gian 6 tháng đến 3 tuổi, đặc biệt đối với trẻ ở độ tuổi ăn dặm. Nguyên nhân là khi bắt đầu chuyển từ chế độ ăn sữa mẹ sang những thức ăn bổ sung, sự thay đổi chế độ ăn đột ngột này thường dẫn đến việc mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thiếu các vi khuẩn có lợi (men vi sinh) hỗ trợ tiêu hóa, làm cho khả năng hấp thụ của trẻ yếu đi.

Khi trẻ hấp thu kém thì vô tình đã bỏ qua một số dưỡng chất quan trọng giúp phát triển cơ thể toàn diện. Trẻ kém hấp thụ nước, các chất dinh dưỡng, điện giải, muối, sinh tố, các nguyên tố vi lượng, sau một thời gian sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Khi đó, cơ thể không thể tiếp nhận được nguồn dinh dưỡng tối ưu, từ đó dẫn đến việc trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp bé, kém thông minh và sức đề kháng yếu.

Theo một số nghiên cứu từ các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Hiệp hội Thực phẩm và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc, để giúp trẻ tăng khả năng hấp thụ, ngoài chế độ ăn uống thích hợp với đầy đủ chất thì việc bổ sung thêm men vi sinh có sự kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn sẽ giúp trẻ hấp thụ tốt, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. Các sản phẩm men vi sinh có chứa các thành phần sữa non chuẩn hoá và có sự kết hợp một cách khoa học của năm loại lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacilluss acidphilus, Bifidobacteriumlongum và Streptococcus faecalis rất có ích cho trẻ.

Nhóm nghiên cứu trên cũng cho thấy những men vi sinh phải chứa đầy đủ năm loại lợi khuẩn mới giúp trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất. Nếu thiếu một loại lợi khuẩn cũng sẽ làm suy giảm khả năng hấp thụ ở trẻ.

Phát triển chiều cao và tăng cường sức đề kháng

Chiều cao của trẻ phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền từ cha mẹ. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động tích cực cũng góp phần lớn tác động đến sự phát triển tối ưu của trẻ. Thực tế, nếu trẻ được nuôi dưỡng bằng một chế độ ăn uống đầy đủ, hợp lý, bổ sung đủ các dưỡng chất thiết yếu thì trẻ có khả năng phát triển chiều cao hết tiềm năng. Việc trẻ kém hấp thụ sẽ khiến cơ thể không thể tiếp nhận được nguồn dinh dưỡng tối ưu trong thời gian dài, từ đó dẫn đến việc trẻ bị suy dinh dưỡng, nhất là thể suy dinh dưỡng thấp còi, kém thông minh và sức đề kháng yếu.

Một số nghiên cứu khoa học do nhóm giáo sư Hàn Quốc thực hiện đã chứng mình rằng sữa non là một hỗn hợp của những thành phần hoạt chất sinh học giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng chiều cao của trẻ. Do sản phẩm này chứa các thành tố tăng mật độ, thể trọng và trọng lượng xương, thúc đẩy sự hình thành xương và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương.

Hiện nay các nhà khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu ứng dụng những lợi ích vượt trội của sữa non, tạo ra sữa non chuẩn hoá để giúp trẻ tăng trưởng chiều cao tối ưu và hệ miễn dịch tốt. Sữa non chuẩn hoá được chiết xuất từ sữa non của bò sữa sau quá trình tiệt trùng, chuyển hóa để có được thành phần tối ưu. Sau khi hoàn thành, sữa non chuẩn hoá chính là chất giúp bé tăng trưởng chiều cao và sức đề kháng. Các thành phần hoạt chất có trong sữa non được xác định cung cấp nhiều dưỡng chất giúp kích thích sự phát triển của đường tiêu hóa nhiều hơn so với những loại sữa thông thường. Nó giúp trẻ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn qua chế độ ăn uống, việc này sẽ có tác động sớm và gián tiếp đến tốc độ tăng trưởng chung của trẻ.

