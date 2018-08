Tôi bị đau vùng thận bên trái, chỉ đau nhẹ nhưng khi không uống nước thì cơn đau có phần tăng lên. Triệu chứng này kéo dài 1 tháng nay. Vậy cho hỏi tôi phải làm thế nào để điều trị.

Nguyễn Quang Chúc, 40 tuổi, TP HCM

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng phụ trách bộ môn bào chế - Học Viện Y học Cổ truyền Việt Nam:

Khi uống nước, cơn đau tăng lên có thể do sỏi thận gây ứ nước hoặc do chức năng thận suy giảm. Bạn phải đến cơ sở y tế để khám tìm ra nguyên nhân cụ thể để có phương pháp điều trị thích hợp.

Tôi đang mang bầu tháng thứ 5, khi siêu âm bị phát hiện sỏi thận phải bị đau lưng và thỉnh thoảng đau lan xuống bụng cạnh sườn, xin hỏi bác sĩ tôi phải xử lý thế nào?

minhduyen

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Bạn nên uống nhiều nước và cần thiết thì uống thuốc giảm đau, nếu kích thước sỏi chưa quá lớn bạn có thể uống thuốc chữa sỏi thận ngay được nhưng tốt nhất nên uống thuốc giảm đau để sau khi sinh nở mới điều trị vì thuốc chữa sỏi thận thường làm tăng đào thải chất điện giải ảnh hưởng tới dinh dưỡng cho thai.

Khám định kỳ, kết luận tôi bị sỏi thận 0,6. Không có biểu hiện gì, xin cho biết cách điều trị và phòng ngừa bệnh sỏi thận.

Nguyễn Văn Thanh, 53 tuổi, 31 - Đường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Với kích thước sỏi 6mm, bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng thuốc để thải sỏi ra khỏi cơ thể như thuốc có nguồn gốc từ thảo dược. Bạn nên uống từ 3 đến 4 gói mỗi ngày, kèm uống nhiều nước. Ngoài ra, để tránh tái phát bạn nên ăn hạn chế những thức ăn chứa nhiều canxi.

Chào bác sĩ,

Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu đi khám siêu âm tổng quát, kết quả siêu âm bị sỏi thận bên phải 11mm. Nhờ bác sĩ hướng dẫn cách điều trị cho hết sỏi thận. Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Đinh Thị Huyền Trâm, 35 tuổi, TP HCM

ThS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Quân y 108:

Hiện nay, tỷ lệ người bị sỏi tiết niệu ở Việt Nam khá cao. Tuy chưa có thống kê đầy đủ nhưng có khoảng 3% bệnh nhân đến bệnh viện khám vì bệnh lý sỏi tiết liệu.

Hiện nay, kích thước sỏi của cháu còn nhỏ, trước hết, cháu hãy tìm đến những phương phá điều trị bảo tồn, đặc biệt nên sử dụng những dược thảo của y học cổ truyền. Kinh nghiệm cho thấy, với những trường hợp sỏi nhỏ như của cháu, sử dụng thuốc y học cổ truyền sẽ làm tan sỏi và bài tiết sỏi ra bên ngoài. Cháu có thể sử dụng những bài thuốc để sắc uống. Nếu không có thời gian, cháu có thể tìm đến những đông dược thành phẩm như Sirnakarang. Đây là sản phẩm được bào chế dưới dạng cốm, từ dược liệu kim tiền thảo, dễ uống, giá thành hợp lý. Tuy nhiên, cháu nên sử dụng trong thời gian lâu dài, từ một đến 3 tháng mới có hiệu quả cao.

Xin chào các bác sĩ,

Bệnh sỏi thận rất nhiều người gặp. Vậy các bác sĩ cho hỏi cách phòng ngừa bệnh này?

Nguyễn Gia Khanh, 38 tuổi, Nghệ An

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Các bạn nên phòng ngừa sỏi thận chính bằng cách hạn chế các nguyên nhân tạo sỏi như cần uống nhiều nước nhất là trong những ngày nắng nóng, làm việc ngoài trời; tinh thần cần thoải mái để tránh tình trạng stress. Bạn cần thận trọng sử dụng các thức ăn có nhiều canxi, uống quá nhiều sữa nhất là uống sữa ở nhiệt độ cao. Bạn cũng cần uống nhiều nước hàng ngày khoảng 2 lít mỗi ngày, mỗi lần không quá 150ml. Ngoài ra nếu sỏi thận do cơ địa, do chức năng hệ tiết niệu của bạn kém, môi trường nội tại của cơ thể bạn gây sỏi thì đó là điều rất khó khăn cho việc ngừa tạo sỏi.

Bác sĩ cho em hỏi em hay bị đau lưng, đi siêu âm thì thấy thận có căn, nước tiểu đục, em phải làm thế nào để điều trị?

Minh Ngoc, 34 tuổi, Phủ lý - Hà Nam

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Trong sỏi thấy có cặn xảy ra ở rất nhiều người nhất là trong lúc sức khỏe suy giảm. Việc thận bạn có cặn không đáng lo, bạn cần uống nhiều nước mỗi lần, nhiều lần trong ngày, khoảng trên 2 lít nước. Nước tiểu đục bạn cần kiểm tra xem nước tiểu có lẫn protein không để đề phòng viêm cầu thận. Theo tôi, để tránh những hậu quả mà bạn đang lo lắng, bạn có thể chọn các thuốc có nguồn gốc thảo dược.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân.

Tôi bị sỏi thận bên trái đã 2 năm nay, hiện nay có vài viên , kích thước viên lớn nhất là 9mm. Tôi đã uống Kim tiền thảo rồi thuốc của thầy lang nhưng vẫn không hết. Hiện nay tôi đang uống rễ cây dứa dại . Xin cho hỏi các Bác sỹ rễ cây dứa dại có chữa được sỏi thận không? bây giờ tôi phải làm gì? Xin cám ơn các bác sĩ

Lê Trọng Huỳnh, 40 tuổi, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Rễ cây dứa dại có tác dụng lợi tiểu nhưng chủ yếu dùng trong trường hợp xơ gan cổ trướng mà không sử dụng trong trường hợp sỏi thận.

Em bị sỏi thận năm 2007, khi đó đi kiểm tra chỉ 7mm, nhưng do đang mang thai và cho con bú nên không điều trị. Đến năm 2012 em kiểm tra lại thì kích thước sỏi đã lên đến 17mm. Em đã uống thuốc của Viện Y học cổ truyền Quân đội trong 2 đợt. Sau đó, kích thước sỏi đã giảm. Em chuyển sang uống thuốc Kim tiền thảo trong vòng một tháng, chưa đi kiểm tra lại. Em xin hỏi thời gian điều trị bằng thuốc kim tiền thảo trong bao lâu để có thể giảm kích thước sỏi thận và tác dụng phụ của thuốc?

Hồng Vân, Chương Mỹ - Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Sỏi đường tiết niệu thường gặp đối với phụ nữ có thai. Trong trường hợp này, bạn không nên dùng thuốc. Thay vào đó, bạn nên uống nước đầy đủ, khoảng 2 lít nước mỗi ngày và sử dụng những sản phẩm Đông y, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, bài thạch, trong đó có vị thuốc như Kim tiền thảo.

Nếu bạn không có thời gian để hãm hoặc sắc thuốc, bạn nên tìm đến những đông dược thành phẩm như Sirnakarang, giúp bệnh lý của bạn không tiến triển, mòn sỏi và bài tiết ra bên ngoài. Đây là sản phẩm được bào chế từ kim tiền thảo, một vị thuốc đã được sử dụng từ ngàn xưa cho tất cả bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu như viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, sỏi tiết niệu... Tuy nhiên, khi mang thai, bạn nên lắng nghe cơ thể mình, nếu có bất cứ hiện tượng bất thường nào, bạn nên dừng lại.

Em bị sỏi thận 2 bên; 22mm và 27mm hiện tại không thấy đau đớn gì, có cần phải mổ ngay không và nếu mổ thì mổ ở đâu và mổ cả hai bên thận hay từng bên một?

Trần Trọng Bảo, 35 tuổi, Lào Cai

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Sỏi thận của bạn chưa đến mức làm câm thận do đó chưa cần phải mổ ngay. Nhưng kích thước sỏi như bạn nói thì có hai phương pháp giải quyết. Một là tán sỏi ngoài cơ thể sau đó uống thuốc để đẩy sỏi ra ngoài theo đường tiết niệu. Việt Nam ta có rất nhiều thuốc nguồn gốc thảo dược uống để bài sỏi ra ngoài cơ thể. Hai là bạn có thể mổ phẫu thuật để lấy sỏi. Việc mổ lấy sỏi hai bên hay một bên thận là phụ thuộc vào tình trạng thực thể của bạn và quyết định của thầy thuốc.

Tôi khám định kỳ, siêu âm bác sĩ báo sỏi nhỏ về uống kim tiền thảo 3 tháng siêu âm lại. Bình thường tôi ăn khá mặn nhưng uống nước rất nhiều (hơn 2 lít/ngày). Tôi không uống kim tiền thảo mà uống rau ôm xay nhuyễn lược lấy nước uống hàng ngày. Chưa đi khám lại, bác sĩ cho hỏi tôi có thể dùng các loại nước uống loại sỏi thận mà không cần thuốc có được không?

Hoàng Linh, 28 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Nước uống như bạn nói là nước rau ôm xay nhuyễn. Rau ôm vừa là gia vị vừa có thể coi như một vị thuốc thảo dược. Do đó, nước bạn đang uống là một dạng thuốc và rau ôm có tác dụng bài sỏi thận ở mức độ nhất định. Nếu kích thước sỏi lớn trên 9mm thì uống nước rau ôm hiệu quả mang lại rất thấp.

Tôi bị sỏi thận 6mm, đã uống thuốc Nam, có nên uống thuốc Tây Y nữa không?

Nguyễn Khánh Thiện, 52 tuổi, Gang Thép - Thái Nguyên

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Thời gian điều trị sỏi thận thường dài cần có độ kiên trì ở bạn. Sỏi thận 6mm không đáng ngại và an tâm vì thuốc Nam hoàn toàn có thể tống nó ra ngoài cơ thể. Khi uống thuốc Nam, bạn uống thuốc Tây cũng không sao nhưng hai thứ thuốc này nên uống cách nhau 3 giờ.

Hiện nay, tôi đang có bầu được 32 tuần. Khi khám, các bác sĩ chẩn đoán bị sỏi niệu quản phải, sỏi khoảng 8 đến 9mm. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho tôi gồm nospa 60 viên, ngày 4 viên chia 2 lần. Tôi chưa dám uống liên tục mà khi nào đau tôi mới uống vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Tôi xin hỏi, liệu có cách nào chữa khỏi bệnh của tôi mà không ảnh hưởng đến em bé không? Thỉnh thoảng tôi bị lên cơn đau ở hông kéo dài khoảng 8 tiếng, liệu có cách nào giảm được cơn đau mà không phải dùng thuốc? Nếu tôi cứ để khi sinh xong mới đi chữa thì có ảnh hưởng đến thận không?

Trần Thị Thu, 25 tuổi, Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Trong thời kỳ có thai, người phụ nữ rất dễ bị sỏi tiết niệu. Với kích thước viên sỏi của bạn, tôi nghĩ bạn không nên can thiệp hay tiến hành phẫu thuật. Bạn nên tìm đến những Đông dược thành phẩm có xuất xứ từ Kim tiền thảo như viên thuốc cốm Sirnakarang. Sau khi sinh, nếu bệnh vẫn còn bạn có thể tìm đến những phương pháp phẫu thuật khác.

Bố em bị sỏi thận. Một thời gian dài uống nước rau má thấy tình trạng đỡ hơn và không xuất hiện sỏi nữa. Tuy vậy em nge nói uống nước rau má thường xuyên có hại cho sức khỏe. Điều này có đúng không ạ

Bùi Hà, Hà Nội

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Đúng là chúng ta quen nói không có gì quá thái. Rau má là thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc nếu dùng thường xuyên sẽ làm mất nhiệt của cơ thể, ảnh hưởng tới quá trình điều tiết nhiệt của cơ thể, gây ức chế nhiều quá trình sinh lý của cơ thể và như vậy nếu sử dụng thường xuyên sẽ hại cho sức khỏe.

Tôi bị một viên sỏi kích thước khoảng 1,2 cm ở đài bể thận phải. Bình thường, tôi không thấy đau nhưng khi chơi thể thao như cầu lông, phía bên thắt lưng phải của tôi thường bị đau. Xin các bác sĩ cho biết, với kích thước như vậy tôi nên dùng loại thuốc uống nào để bào mòn viên sỏi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Thuc Nguyen Trung, 30 tuổi, Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Đầu tiên, bạn nên đi kiểm tra toàn bộ sức khỏe của mình, làm các xét nghiệm, kiểm tra chức năng của thận, xét nghiệm UIV. Trong thời gian đi kiểm tra, bạn có thể sử dụng những bài thuốc dân gian để sắc uống như bồ công anh, rễ cỏ chanh... Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều những thành phẩm Đông dược, có tác dụng phòng chống sỏi thận. Bạn nên sử dụng thuốc trong thời gian dài, từ khoảng 3 đến 6 tháng mới có hiệu quả. Chúc bạn mau khỏi bệnh.

Thưa tiến sĩ Quân. Tôi năm nay 65 tuổi, tôi từng mổ nội soi lấy sỏi thận ở bệnh viện cách đây 3 năm. Bây giờ tôi lại bị sỏi 8cm ở thận trái. Tôi có thể uống thuốc Y học cổ truyền để tan sỏi được không? Phải uống thuốc bao lâu?

Nga, 65 tuổi, gửi bác sĩ Hằng

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Nếu đúng sỏi thận của bác là 8cm thì bạn phải bắt buộc phải sử dụng một trong hai biện pháp điều trị là mổ lấy sỏi hoặc tán sỏi ngoài cơ thể. Chỉ khi nào tán sỏi các viên sỏi có kích thước tốt nhất là dưới 9mm thì bác có thể uống thuốc Y học cổ truyền để tan sỏi hoặc tống sỏi ra ngoài cơ thể. Thời gian sử dụng thuốc của bác phụ thuộc vào 4 yếu tố: một là cấu tạo thận của bác có bị bất thường không; hai là sức khỏe của bác; ba là sự đáp ứng của cơ thể bác đối với thuốc và bốn là loại sỏi và kích thước sỏi.

Tôi phát hiện bị sỏi thận hồi tháng 1/2013, thận trái viên sỏi 4mm, điều trị đến tháng 2/2013 thì viên sỏi rơi xuống bàng quang làm đau bụng dữ dội, phải nhập viện điều trị 10 ngày thì sỏi tự ra khi đi tiểu. Tháng 9/2013 đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ lại cho biết tôi bị thận trái 1 viên 5mm, thận phải 1 viên 6mm và bị thoái hóa, gai cột sống có tổn thương rễ thần kinh. Tạm thời bác sĩ ngưng cho uống thuốc sỏi thận mà điều trị cột sống, như vậy có sao không? Hằng ngày tôi đều uống 1 trái dứa xay có được không? Tôi phải ăn uống và điều trị như thế nào thì tốt?

Huỳnh Tấn Nhật, 30 tuổi, Long Phú- Sóc Trăng

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam:

Chào bạn! Theo như mô tả, bạn đang bị hai bệnh: Sỏi thận và thoái hoá cột sống. Bạn có thể điều trị song song cả hai bệnh. Đối với bệnh sỏi thận, kích thước sỏi nhỏ nên bạn có thể uống thuốc trị sỏi có nguồn gốc từ thảo dược. Bạn cần uống đủ nước mỗi ngày (2lít một ngày), tập thể dục đều đặn, không nhịn đi tiểu. Ăn ít đồ có nhiều chất đạm, đồ nhiều canxi, oxalat.

Đối với bệnh thoái hoá cột sống, trong điều trị, điều quan trọng nhất là tập thể dục đều đặn (những bài tập tốt cho xương khớp, cột sống), tập yoga. Bạn nên uống kết hợp những loại thuốc chống thoái hoá có thành phần Glucosamin.

Tôi bị đi tiểu nhiều về đêm, mỗi lần đi không nhiều nhưng nước tiểu thường đục. Mỗi khi nằm, tôi thấy nóng ran ở hai vùng thắt lưng kèm theo mệt mỏi, mất ngủ. Xin hỏi bác sĩ, tôi bị bệnh gì? Tôi nên điều trị như thế nào? Xin cảm ơn.

Nguyen Tran, 40 tuổi, Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Với những triệu chứng như trên, bạn nên đi khám và siêu âm hệ tiết niệu, tiến hành làm các xét nghiệm liên quan đến sinh hóa và hóa nghiệm nước tiểu. Thông thường, nếu bị viêm đường tiết niệu mạn tính, người bệnh vẫn đi tiểu nhiều về đêm. Bạn nên tìm đến khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được tư vấn, khám và điều trị.

Cháu chào bác sĩ!

Mẹ cháu 50 tuổi, đã bị sỏi thận 5 năm rồi, chưa hề tán hay mổ mà chỉ uống thuốc Nam và tập thể dục. Nhưng công việc của mẹ cháu thường xuyên phải đứng rất nhiều. Hai năm trước 2 viên sỏi 1cm và 1,5cm đã ra được lấy ra nên mẹ cháu dừng uống thuôc và ít tập thể dục hơn. Một thời gian sau lại bị lại. Hiện tại mẹ cháu có 2 viên mỗi viên 1cm ở thận phải. Mong bác sĩ cho cháu lời khuyên để bệnh tình của mẹ không còn bị tái phát?

Bảo Ngọc, 18 tuổi, Phú Thọ

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Với hai viên sỏi ở cùng thận phải là điều đáng ngại nhưng kích thước ở mức 1cm chưa phải là quá lo lắng. Mẹ bạn có thể uống thuốc Nam như Sirnakarang mỗi ngày 3 đến 4 gói. Mẹ bạn nên uống cốm thuốc này với nước râu ngô. Ngoài ra, mẹ bạn cũng cần chú ý uống nhiều nước và tránh ăn những sản phẩm có nhiều canxi.

Cách đây 3 năm, tôi đi khám thì phát hiện bị sỏi thận trái, kích thước 5,8mm. Bác sĩ cho tôi uống 100 viên Rowatraex (ngày 4 viên chia 2 ) và 40 viên Rb 25( ngày 4 viên chia 2). Sau đó, tôi đi khám lại, bác sĩ siêu âm nói vẫn còn sỏi và kích thước vẫn 5,8mm. Tôi lại uống thêm khoảng 15 lọ Kim tiền thảo. Hiện nay, tôi vẫn chưa hết sỏi. Xin hỏi bác sĩ tôi có cần thiết phải nội soi không ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nguyen Thuý Hà, 37 tuổi, Ha Nội

Bác sĩ Hằng:

Chào bạn, bạn nói bạn bị sỏi thận và đã uống cả thuốc Tây và Kim tiền thảo nhưng kích thước sỏi không thay đổi. Do đó, tôi khuyên bạn nên đi xét nghiệm để xác định chất tạo sỏi. Nếu bạn bị sỏi do canxi, bạn nên tiếp tục uống thuốc có thành phần Kim tiền thảo, ít nhất từ 3 đến 6 tháng (vì như bạn nói thời gian uống thuốc của bạn chưa đủ để đánh giá sự tiến triển của bệnh). Đồng thời, bạn nên kết hợp chế độ ăn uống hợp lý như uống nhiều nước (ít nhất 2 lít nước mỗi ngày), tập thể dục thường xuyên.

Nếu bạn uống thuốc mà bệnh không thay đổi, kích thước sỏi tăng lên (thường trên 10mm) lúc đó hãy tìm đến phương pháp ngoại khoa.

Em hiện bị sỏi thận, vậy xin hỏi có thể uống Kim tiền thảo được không. Em có nghe một số thông tin là Kim tiền thảo chỉ có tác dụng với 1 số loại sỏi và có người uống Kim tiền thảo sỏi lại bị to lên. Xin bác sĩ tư vấn dùm.

Ngô Thành Nguyên, 28 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Không phải Kim tiền thảo chỉ có tác dụng với một số loại sỏi mà là có một loại Kim tiền thảo không có tác dụng chữa sỏi. Do đó, người nào dùng phải loại Kim tiền thảo không có tác dụng chữa sỏi thì sỏi sẽ to lên. Rất may Kim tiền thảo đang được trồng, được khai thác và bán trên thị trường Việt Nam là Kim tiền thảo có tên gọi là Kim tiền thảo Quảng Đông, có tác dụng chữa sỏi gan, sỏi mật, sỏi thận và sỏi đường tiết niệu.

Chào bác sĩ, tôi năm nay 29 tuổi - chưa lập gia đình. Hiện tại bị sỏi thận nên thường hay có cảm giác đau lưng, mỏi mệt. Tôi đã đi khám và được khuyên uống 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài việc uống nhiều nước tôi có nên kiêng ăn hay uống gì để tránh bị nặng hơn? Cảm ơn bác sĩ!

Dang Thanh Hai, 29 tuổi, Gò Vấp- Hồ Chi Minh

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Bạn đi khám và được khuyên uống 2 lít nước mỗi ngày chứng tỏ sỏi của bạn còn nhỏ, không đáng ngại. Ngoài việc uống nhiều nước, bạn có thể bổ sung thêm các liệu pháp sau: một là để tránh tình trạng đáng tiếc về sau bạn nên sử dụng thuốc tống sỏi ra ngoài cơ thể. Hai là hạn chế ăn uống các sản phẩm có nhiều canxi, không nên làm việc ngoài trời quá lâu, không nên uống sữa bột pha quá nóng. Ba là bạn có thể sử dụng cả hai liệu pháp trên. Chúc bạn thành công

Thưa bác sĩ! Tôi đã mổ nội soi sỏi niệu quản cách đây 8 tháng. Hiện tôi thấy khỏe, điều tôi lo ngại liệu sau thời gian bao lâu thì tôi sẽ lại bị sỏi niệu quản quay trở lại. Tôi phải kiêng khem giữ gìn như thế nào? Cảm ơn bác sĩ!

Thành Công, 50 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Chào bạn! thông thường sau phẫu thuật sỏi tiết niệu có đến 50% tái tạo sỏi sau khoảng 2 tháng vì vậy lời khuyên của tôi là bạn phải tiếp tục duy trì uống các loại thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, và thành phần là kim tiền thảo để đẩy các cặn tạo sỏi và phòng ngừa sự tái tạo sỏi. Đồng thời, bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và tập thể dục đều đặn.

Tôi bị sỏi thận trái kích thước 12 mm. Mọi người nói nên uống thuốc chứa kim tiền thảo, nhưng có rất nhiều loại và tôi không biết loại thuốc nào thực sự tốt. Tôi muốn dùng thuốc để khỏi bệnh chứ không muốn dùng thực phẩm chức năng. Vậy tôi nên dùng thuốc gì? Xin cảm ơn bác sĩ.

Ngoc Lan, 27 tuổi, Vũng Tàu

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Do chưa biết cụ thể vị trí sỏi của bạn nằm ở thận, niệu quản hay bàng quang, do đó, bạn nên tiến hành siêu âm, thực hiện phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể hoặc sử dụng những bài thuốc y học cổ truyền theo đơn.

Trên thực tế, có rất nhiều bệnh nhân sử dụng sản phẩm giải quyết bệnh lý và thoát khỏi cuộc phẫu thuật vừa đau đớn và tốn kém. Bạn nên sử dụng trong thời gian khoảng từ 3 đến 6 tháng, sau đó, đi siêu âm lại để nắm được tiến độ của bệnh.

Tôi đau lưng đi siêu âm bị sỏi thận nhỏ. Bác sĩ nói không cần điều trị nếu không điều trị liệu sau này hạt sỏi có lớn dần và nguy hiểm không? hiện nay tôi đang uống thêm sữa để bổ sung canci vì loãng xương có ảnh hưởng về hạt sỏi không? Xin cám ơn!

Truong thi dam, 58 tuổi, 85 duong dinh nghe

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Chào bạn! Nếu bạn đã siêu âm mà có sỏi thận nhỏ thì tôi khuyên bạn nên uống thuốc Nam như kim tiền thảo, râu mèo, chuối hột... kết hợp với uống từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày và tập thể dục đều đặn, thường xuyên. Bạn có thể dùng sữa bổ sung canxi để chống loãng xương tuy nhiên bạn cần phải xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra lượng caxi trong máu, nếu lượng canxi trong máu cao thì hạn chế dùng sữa. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên kiểm tra thận.

Bác sĩ cho tôi hỏi, kết quả siêu âm để chuẩn đoán kích thước viên sỏi là do máy siêu âm ra kết quả hay do kinh nghiệm nhìn viên sỏi của từng bác sĩ... Vì tôi thấy kết quả 2 nơi khám cùng một đợt thì cho ra 2 kích thước viên sỏi khác nhau. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp.

Nguyen Vinh, 33 tuổi, 3/2 quan 10

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Về nguyên tắc kích thước viên sỏi là do máy siêu âm xác định được. Tuy nhiên, tùy từng kinh nghiệm của bác sĩ để siêu âm dưới những góc nhìn khác nhau thì kích thước xác định sẽ khác nhau do đó hai kết quả có thể khác nhau nhưng về bản chất bệnh vẫn là một đó là bệnh nhân mắc sỏi

Hiện nay chồng cháu bị sỏi niệu quản và đang điều trị bằng thuốc nam nhưng uống thuốc được hơn 1 tháng rồi, hiện nay vẫn chưa thấy tiến triển gì của bệnh. Vậy các bác sĩ có thể cho cháu biết là sỏi niệu quản ảnh hưởng như thế nào đến chức năng sinh sản của chồng cháu không? Và có phải bị như vậy sẽ làm cho tinh dịch của chồng cháu bị loãng và tinh trùng yếu không ạ? Cách khắc phục điều này là như thế nào ạ? Và cần đi khám ở địa chỉ nào là tin cậy nhất ạ?

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Lương Bằng, Đoan Hùng - Phú Thọ

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Bệnh sỏi thận và thuốc trị sỏi thận không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản nên tôi khuyên bạn nên tiếp tục dùng thuốc nam, đặc biệt vị thuốc Kim tiền thảo (vị thuốc quý trong việc điều trị bệnh sỏi thận).

Ngoài việc dùng thuốc, tôi khuyên bạn nên uống đủ nước mỗi ngày (2 lít nước một ngày), tập thể dục đều đặn. Bạn và chồng cũng nên đi khám sức khỏe tổng thể định kỳ.

Thưa bác sĩ, bố cháu năm nay 52 tuổi. Cách đây một tháng, cháu đưa bố đi khám và được các bác sĩ kết luận, bố bị sỏi thận có kích thước khoảng 5mm. Bố cháu có uống thuốc nhưng khi khám lại thì sỏi thận vẫn không đỡ. Sau đó, bố cháu có chuyển sang uống thuốc nam. Xin bác sĩ tư vấn, bố cháu nên tiếp tục uống thuốc nam hay phải đến bệnh viện để mổ. Cháu xin cảm ơn.

Phạm Văn Cường, 24 tuổi, Mỹ Đức - Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Sỏi có kích thước 5 mm chưa gây nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp dự phòng tích cực, viên sỏi sẽ to lên và gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bạn nên khuyến khích bố uống nhiều nước, khoảng từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày, tích cực vận động và sử dụng các kinh nghiệm dân gian như dùng trà Kim tiền thảo, bông mã đề, bạch mau căn... Nếu không có điều kiện bào chế những vị thuốc này, bạn có thể mua cho bố những sản phẩm có thành phần từ Kim tiền thảo để sỏi được làm tan và đào thải ra bên ngoài qua đường tiết niệu. Chúc bố bạn mau khỏi bệnh!

Em mới đi khám tổng quan và phát hiện thận trái đài giữa có sỏi 7mm. Em lại bị bệnh đau dạ dày. Vậy em phải điều trị như thế nào ạ?

Mai Ngọc, 27 tuổi, gửi bác sĩ Hằng

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Sỏi thận của bạn mới ở mức 7mm. Việc sử dụng thuốc thảo dược có thể cho hiệu quả cao đối với sỏi có kích thước dưới 10mm. Hiện nay, một số loại thuốc tân dược chữa sỏi thận có nguồn gốc axit sẽ ảnh hưởng cho những người bị đau dạ dày kèm sỏi thận. Những thuốc thảo dược hiện nay hầu hết là không ảnh hưởng tới bệnh đau dạ dày của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn vừa uống thuốc chữa sỏi thận vừa uống thuốc điều trị đau dạ dày thì bạn nên uống cách nhau khoảng 2 giờ để đạt hiệu quả cao.

Mẹ cháu năm nay 48 tuổi, được chẩn đoán là mắc bệnh sỏi thận. Cháu nghe một số người quen chỉ dẫn là hằng ngày nên ngâm đậu xanh bỏ vỏ sau đó xay chung với nước dừa uống mỗi ngày khoảng hơn 600ml. Bác sĩ cho cháu hỏi uống theo cách như vậy thì có tốt và hiệu quả không? Ngoài ra còn có phương pháp nào để điều trị bệnh sỏi thận tốt hơn không mà không cần phẫu thuật?

Cháu chân thành cảm ơn chương trình và các bác sĩ!

Minh Hiếu, 18 tuổi, Can Tho

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Rất tiếc bạn không mô tả mẹ bạn bị sỏi ở thận hay niệu quản và kích thước bao nhiêu. Tuy nhiên điều đầu tiên tôi khuyên bạn nên đưa mẹ đi khám, xét nghiệm máu, nước tiểu để tìm ra nguyên nhân gây nên bệnh sỏi, từ đó mới xác định được phương pháp chữa bệnh hiệu quả.

Nếu kích thước sỏi dưới 1cm, chỉ cần uống các loại thuốc có tác dụng bào mòn sỏi, tống đẩy sỏi ra ngoài như Kim tiền thảo. Nếu uống thuốc thời gian dài mà không hiệu quả hoặc sỏi to lên, bạn nên đưa mẹ đi tán sỏi ngoài cơ thể ở các bệnh viện Ngoại khoa. Đồng thời, bạn cần cho mẹ uống đủ nước mỗi ngày và tập thể dục thường xuyên. Tránh ăn những đồ giàu đạm, nhiều canxi để hạn chế sự hình thành sỏi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.

Tôi phát hiện sỏi thận phải ở đài bể thận cách đây 1 năm, đã uống nhiều loại thuốc nam nhưng vẫn không khỏi, sỏi của tôi kích thước cách đây 2 tháng tôi đi siêu âm là 6mm, hàng ngày tôi vẫn uống nước kim tiền thảo đều, hiện chưa có biểu hiện của bệnh, tôi muốn điều trị cho hết sỏi hẳn thì nên điều trị thế nào, xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Thu Hường, 30 tuổi, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Hàng ngày, bạn uống nước kim tiền thảo đã giúp cho sỏi thận của bạn không to lên và nhờ đó bạn chưa thấy được biểu hiện của bệnh. Bạn có thể điều trị khỏi hẳn hết sỏi bằng cách uống có sản phẩm có chứa kim tiền thảo với nước rau ngô. Bạn nên uống 2-3 lít nước mỗi ngày. Bạn phải chú ý mỗi lần uống không quá 150ml để tránh tổn thương tim của bạn.

Bố tôi bị sỏi thận lâu và rất nặng, có lúc tiểu ra hạt sỏi rất to và gây chảy máu. Xin bác sĩ cho biết cách điều trị dứt bệnh sỏi thận?

Nhan Quyen, 35 tuổi, Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Đi tiểu ra máu là một trong những triệu chứng của nhiều bệnh, trong đó có bệnh sỏi đường tiết niệu. Bạn nên đưa bố đi khám và làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân cụ thể, từ đó mới có phương thức trị liệu hữu hiệu. Trong quá trình xét nghiệm, bố bạn có thể sử dụng kinh nghiệm từ dân gian như nước sắc bung mã đề, cối xay, biển xúc, kim tiền thảo, hòa thạch... để điều trị bệnh. Nếu không có điều kiện sắc thuốc, bạn có thể tìm đến những Đông dược thành phẩm, có chiết xuất từ thiên nhiên để làm giảm quá trình phát triển của bệnh.

Cho cháu hỏi người bị sỏi thận thì bổ sung canxi bằng cách nào. Vì cháu thấy các thuốc canxi thì bệnh nhân sỏi thận không được dùng. Bổ sung canxi bằng việc uống sữa canxi, hay ăn nhiều tôm cua. Nếu bổ sung như vậy sợ sỏi to lên không?

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Hường, 30 tuổi, Hà đông, Hà Nội

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Sỏi thận chủ yếu có thành phần chính là canxi. Dù bạn bổ sung canxi bằng cách nào thì cách ăn uống thông qua thực phẩm như tôm, cua vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên, một số thực phẩm chứa canxi Oxalat trong một số loại rau cũng ảnh hưởng tới việc tạo sỏi nên cũng cần sử dụng hạn chế. Đối với các chế phẩm sữa, bạn vẫn sử dụng được nhưng cần chú ý tránh pha sữa ở nhiệt độ cao (trên 50 độ C) và bạn phải thường xuyên định kỳ kiểm tra nồng độ canxi trong máu. Nếu cần thiết bạn có thể siêu âm thận thường xuyên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Chào bạn, câu hỏi của bạn rất hay. Người đã bị sỏi thận, cần đi khám và xét nghiệm để xác định nguyên nhân và chất tạo sỏi. Nếu là sỏi canxi, thì việc bổ sung canxi (loại tổng hợp) sẽ phải hạn chế. Vậy ta bổ sung canxi bằng chế độ ăn uống hàng ngày (canxi tự nhiên). Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra định kỳ lượng canxi trong máu, nếu có thiếu hụt thì bổ sung, đủ hoặc dư thừa thì không cần thiết phải bổ sung nữa.

Tôi bị sỏi thận đã lâu, sỏi nhỏ và thường uống kim tiền thảo hoặc các thuốc đông y thì hết. Năm 2009 tôi phải mổ sỏi niệu quản. Khoảng 2011 khám thấy có sỏi bàng quang nhỏ, uống thuốc không hết, nay sỏi to 16 ly và đã được chỉ định mổ.

Vậy xin hỏi các bác sỹ làm thế nào để hạn chế việc có sỏi trở lại?

Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Thiết, 60 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Một lời khuyên duy nhất dành cho bạn, sau phẫu thuật lấy sỏi, có đến 50% tái tạo sỏi nên bạn cần phải duy trì uống các loại thuốc có thành phần Kim tiền thảo, uống nhiều nước, tập thể dục thường xuyên, tránh ăn những đồ giàu đạm và nhiều canxi.

Chào bác sĩ!

Tôi bị sỏi thận phải gần 5mm. Thỉnh thoảng thấy đau quặn bên sườn thì tôi uống "Nam Dược bài Thạch". Tôi nghe nói cho phèn chua vào quả dứa (trái thơm) ăn sau đó nướng chín và xay nhỏ, lọc lấy nước uống 2 lần vào buổi tối và sáng sau khi ngủ dậy sẽ làm tan sỏi có đúng không. Tôi có thể áp dụng cách này không?

Nhung, 36 tuổi, Haiphong

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Tôi có biết đến bài thuốc dân gian như bạn nói. Đây là bài thuốc kinh nghiệm mang tính truyền miệng chưa được cơ sở nào đánh giá lâm sàng về hiệu quả chữa bệnh sỏi thận của nó. Do vậy tôi không khẳng định được hiệu quả của bài thuốc trên nên không thể khuyên bạn có nên áp dụng bài thuốc này không. Tuy nhiên, tôi biết bài thuốc này sử dụng liên tục từ 7 đến 15 ngày. Nếu bạn thử áp dụng cách này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự hình thành sỏi. Bạn có thể áp dụng sau 1 tuần và kiểm tra lại kích thước sỏi.

Em bị sỏi niệu quản nửa năm nay, vị trí đoạn đầu dài 12mm, sỏi 8mm. Xin bác sĩ tư vấn cho em các cách điều trị bệnh. Em xin chân thành cảm ơn.

Hoai Thuong, 36 tuổi, Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để trị liệu bệnh sỏi niệu quản. Về Tây y, bạn có thể sử dụng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, phương pháp nội soi tán sỏi hoặc mổ để lấy sỏi. Còn trong y học cổ truyền, bạn có thể sử dụng phương pháp châm cứu kết hợp với uống thuốc, vừa làm tan sỏi, vừa đào thải sỏi ra bên ngoài. Với rất nhiều vị thuốc khác nhau, bạn nên sử dụng những bài thuốc cổ truyền hoặc các vị thuốc dân gian như kim tiền thảo, bông mã đề, bạch mau căn...

Xin cho em hỏi là uống Kim Tiền Thảo có thật sự làm hết sỏi thận và uống thường xuyên thì có sao không. Vì em nghe nói Kim Tiền Thảo chỉ trị được 1 số loại sỏi và có người uống Kim Tiền Thảo sạn lại bị to lên thêm. Xin bác sĩ cho em được rõ. Chúc bác sĩ nhiều sức khỏe

N T N, 28 tuổi

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Bạn thân mến, sỏi thận có 4 loại, trong đó sỏi do canxi chiếm 80-90% và Kim tiền thảo có tác dụng ức chế sự hình thành sỏi canxi, bào mòn sỏi, tống sỏi ra ngoài, nên nếu bạn đã uống Kim tiền thảo mà sỏi to lên có nghĩa là bạn cần phải đi xác định nguyên nhân gây nên sỏi để tìm phương pháp điều trị hiệu quả.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân gây nên bệnh sỏi thận của bạn là gì, tôi vẫn khuyên bạn nên uống đủ nước mỗi ngày, tập thể dục thường xuyên, hạn chế ăn đồ giàu đạm để tránh sỏi uric, hạn chế đồ nhiều canxi để tránh tạo sỏi canxi.

Ba tôi năm nay 58 tuổi, bị sỏi thận và cả tiểu đường. Ba tôi muốn uống Sirnakarang song trên vỏ hộp có ghi thành phần có đường Lactose 4,5g. Vậy ba tôi sử dụng Sirnakarang thì có phải điều chỉnh chế độ ăn uống hay không? và sử dụng được thuốc Sirnakarang với liều lượng như thế nào. Xin các chuyên gia giải đáp giúp tôi.

Nguyễn Văn Long, 23 tuổi, Hà Nội

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Tôi rất biết lo lắng của người bị tiểu đường khi sử dụng các thuốc thành phẩm. Vì thành phẩm của thuốc dạng cốm như Sirnakarang chứa lượng đường rất lớn chiếm tới 70% khối lượng thuốc. Tuy nhiên, người tiểu đường không phải lúc nào đường huyết cũng cao trong ngày, do đó trước các bữa ăn người bị tiểu đường thường bị hạ đường huyết. Khi đó người bị tiểu đường thường ăn 1-2 cái kẹo để chống choáng do hạ đường huyết. Lợi dụng tình huống này, ba bạn có thể uống 1 gói thuốc Sirnakarang, ngày uống 3 lần trước bữa ăn 15-30 phút.

10 năm về trước mẹ cháu có mổ sỏi san hô, đến một năm trở lại đây sỏi phát triển rất nhanh, khoảng 6 tháng trước 6 đưa mẹ đi tán sỏi ở bệnh viện Việt Đức (sỏi 17x19mm) khi về đã uống hết thuốc các bác sỹ kê cho, và vẫn tiếp tục uống thuốc nam, cháu có làm dứa + phèn chua uống 1 tuần, nhưng hiện nay sỏi to lên khá nhanh, đi khám ở trên này (Yên Bái) thì họ nói sỏi lại to 13mm, bác sỹ giúp cháu cho mẹ cháu cái thực đơn ăn uống phải kiêng những gì, và uống thuốc thì những cây lá gì là tốt nhất đối với người bị sỏi san hô? Chân thành cảm ơn các bác sĩ.

Thi Ut Quyen Nguyen, 30 tuổi, Cần Thơ

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Mẹ bạn có tiền sử sỏi san hô đã mổ tán 2 lần, hiện tượng hình thành sỏi sau mổ chiếm tỉ lệ rất cao nên sau khi phẫu thuật, để tránh tái tạo sỏi, tôi có lời khuyên với mẹ bạn rằng duy trì thường xuyên uống thuốc nam như vị thuốc Kim tiền thảo hoặc các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược có thành phần Kim tiền thảo. Chế độ ăn uống bạn cần chú ý uống đủ nước và chế độ ăn uống hợp lý.

Cách đây 2 năm, mẹ tôi đã từng mổ banh thận phải để gắp ra một số sỏi san hô khá lớn. Gần đây, khi đi siêu âm, các bác sĩ phát hiện một số sỏi kích cỡ từ 8 đến 16 mm. Theo các bác sĩ, mẹ tôi ko thể mổ nữa. Xin bác sĩ tư vấn, mẹ tôi nên dùng thuốc gì để làm tan hoặc mài mòn sỏi san hô? Tôi xin cảm ơn.

Huong Thanh, 35 tuổi, Hà Nội

ThS Hoàng Khánh Toàn:

Trên thực tế, sỏi san hô là bệnh lý đường tiết niệu rất phức tạp. Mẹ bạn đã sử dụng hầu hết tất cả những biện pháp của y học hiện đại nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Do đó, bạn nên tìm đến các cơ sở thực hành biện pháp phẫu thuật sỏi thận qua da như ở Bệnh viện Việt - Pháp, Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện 103. Bên cạnh đó, trước hoặc sau mổ, mẹ bạn có thể sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên. Kinh nghiệm lâm sàng cho thấy, nhiều khi những trường hợp bệnh lý rất phức tạp nhưng bệnh nhân sử dụng đủ liều, đủ thời gian đã có thể hạn chế những tác dụng phụ của phẫu thuật, phòng chống tái phát và có trường hợp đã thoát khỏi việc trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn, tốn kém. Chúc mẹ bạn mau khỏi bệnh.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn.

Thưa bác sĩ tôi bị sỏi thận liên tục từ 2005 đến nay tổng cộng 4 viên đã ra hết từ 0,4 đến 0,8cm, sỏi màu vàng sẫm, xù xì, có một lần viên sỏi nằm ở niệu quản đến 6 tháng mới xuống và thải ra theo đường tiểu, liệu tôi có khả năng bị lại không, cách phòng ngừa? Xin cảm ơn

Phan trung, 40 tuổi

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Bạn không cho tôi biết sỏi thận của bạn từ năm 2005 đã xuất hiện cả 4 viên hay theo lần theo thời gian xuất hiện từng viên một. Nếu bạn rơi vào trường hợp lần theo thời gian xuất hiện từng viên một thì khả năng tái phát sỏi là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, để tránh tái phát sỏi, bạn cần chú ý không nên thường xuyên ăn những thực phẩm chứa nhiều canxi; sử dụng sản phẩm sữa ở nhiệt độ thường và không nên liên tục kéo dài; thường xuyên tập thể dục và nên uống nhiều nước hàng ngày.

Em là Thanh. Quê Nghệ An, hiện sống ở Sài Gòn. Năm 2011, em bị đau bụng râm râm như đến ngày hành kinh, nhưng lại đau theo cơn, rất khó chịu và đau có một ngày thì hết. Em đã đến bệnh viện Sư Vạn Hạnh để khám sức khỏe, thì được bác sĩ thông báo là bị sỏi thận phải, sỏi 0,9mm ở đài bể thận. Và khi em về quê, có đến bệnh viện ở TP Vinh để khám tiếp thì kết quả vẫn vậy. Em chữa sỏi bằng những phương pháp dân gian mà mọi người chỉ cho, khi uống hết từng đợt thuốc em lại uống Kim Tiền Thảo hàng ngày nhưng cũng không giảm tý nào.Sau đó, em ra Hà Nội khám cũng cho kết quả như vậy và được bác sĩ kê đơn thuốc dân gian là uống râu ngô và quả dứa dại, nhưng em uống cũng không giảm. Em có hỏi Bác sĩ là tại sao em uống nhiều bài thuốc như vậy mà không thấy hết sỏi, thì bác sĩ bảo là do sỏi của em nằm ở đài bể thận nên rất khó ra, sỏi không to lên mà cũng không nhỏ lại được. Em có hỏi bác sĩ về cách chữa sỏi bằng phương pháp tán hoặc nội soi nhưng bác sĩ bảo sỏi thận của e đang nhỏ, không nên áp dụng những phương pháp đó. Rất may hôm nay em lại biết có chương trình các bác sĩ tư vấn trực tuyến. Mong các bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

Thanh Dam, 30 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Chào bạn, bạn đã uống rất nhiều thuốc mà bệnh không thuyên giảm, tôi khuyên bạn nên đến bác sĩ ngoại khoa chuyên khoa Thận tiết niệu để xin chỉ định, vì một nguyên tắc điều trị sỏi thận là nếu điều trị nội khoa không hiệu quả thì phải can thiệp bằng phẫu thuật. Bạn yên tâm vì hiện nay có một phương pháp tán sỏi qua da, ít ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại, thời gian điều trị ngắn. Sau phẫu thuật, bạn cần phòng sỏi tái phát bằng cách duy trì uống nước lá Kim tiền thảo và khám sức khỏe định kỳ.

Sirnakarang dạng cốm có tác dụng khác với thuốc dạng nang như thế nào?

Quốc Nam, 23 tuổi, Hà Nội

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân:

Sirnakarang với thành phẩm chính là kim tiền thảo được nghiên cứu sản xuất ở dạng cốm với mục đích đạt được đủ hàm lượng, liều lượng điều trị bởi thông thường chữa sỏi thận liều dùng kim tiền thảo từ 30-40gram mỗi ngày. Nếu dùng dạng nang thì người bệnh phân liều sẽ không đủ liều điều trị dẫn tới hiệu quả điều trị không cao. Mỗi gói Sirnakarang tương ứng với khoảng 10-12gram kim tiền thảo. Do đó: nếu bạn chữa sỏi thận thì liều dùng uống 2-3 gói mỗi ngày.

Xin các bác sĩ cho tôi những lời khuyên bổ ích để phòng tránh bệnh sỏi thận? Ngoài việc uống nhiều nước, luyện tập thể dục đều đặn, tôi còn nên làm những điều gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngọc Anh, 42 tuổi, Hà Đông, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng:

Bạn nên chú ý chế độ ăn uống, hạn chế các thức ăn giàu chất đạm để tránh hình thành sỏi uric, hạn chế thức ăn nhiều canxi tránh hình thành sỏi canxi. Và đừng quên khám sức khỏe tổng thể định kỳ.

