Chương trình thạc sĩ tại Anh kéo dài trong một năm, học phí thường từ 8.000 GBP đến 14.000 GBP, chi phí ăn ở từ 7.000 GBP đến 10.000 GBP tùy thành phố.

Để xin nhập học, sinh viên cần nộp: bằng; bảng điểm đại học; chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có; thư tự giới thiệu về bản thân và thư giới thiệu về mình của giảng viên đại học hoặc nơi mình làm việc. Yêu cầu tiếng Anh cho bậc học thạc sĩ từ 6 đến 7 IELTS, tùy khóa học.

Sinh viên có thể tham khảo về thứ hạng của các trường đại học Anh quốc tại đây và thông tin học bổng du học Anh tại đây.

Một số trường có khóa học thạc sĩ khai giảng vào tháng 1/2013 gồm: Middlesex University, University of East London, Conventy University, Glassgow Caledonian University, University of Westminster, University of Hertfordshire, University of Northampton, Birmingham City University, University of Gloucestershire, University of Central Lancashire, University of Bournemouth, University of Plymouth, University of the West of England, Anglia Ruskin University, Sheffield Hallam University, University of Huddersfield, University of Derby, University of Sunderland, University of Northumbria, University of Dundee.

