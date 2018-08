Người thân tại Canada giới thiệu cho em trường Humber Institute of Technology -Advanced Learning có chương trình đào tạo ngành điều dưỡng tại thành phố Toronto. Xin hỏi trường có nhận sinh viên quốc tế vào học ngành này không và điều kiện tuyển sinh như thế nào?

Trả lời:

Humber Institute of Technology & Advanced Learning (HITAL) nằm trong số 12 trường cao đẳng tiên phong tại Bắc Mỹ. Thuộc thành phố Toronto, Humber còn được chính quyền tỉnh Ontario công nhận là một trong 3 học viện kỹ thuật và học thuật cao cấp của tỉnh. Humber nhận sinh viên quốc tế, đặc biệt là học sinh, sinh viên Việt Nam vào học ngành điều dưỡng tại trường.

Hiện trường có 3 khóa học về ngành điều dưỡng là cao đẳng điều dưỡng (Practical Nursing Diploma), cử nhân điều dưỡng - chính quy (Bachelor of Nursing - Regular), cử nhân điều dưỡng - liên thông từ dự bị (Bachelor of Nursing - Second Entry Preparation). Mức học phí năm 2013 là 265 triệu đồng (tương đương 12.800 CAD một học kỳ).

Chương trình tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có điểm trung bình từ 7.0 trở lên và các môn toán, hóa, sinh có điểm trung bình từ 7.0 có thể nộp hồ sơ xin thư nhập học. Trường sẽ tuyển chọn những hồ sơ xuất sắc để cấp thư nhập học.

Liên hệ: Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM (08-38337747).

26 Lê Quí Đôn, quận 3, TP HCM (08-39304812).

Tầng 4, Tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (0904998088 Ms. Hải).

Email: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn hoặc Website: http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/

