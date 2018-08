Trả lời:

Thời gian tuyển sinh của trường NUS hằng năm là từ ngày 15/10 đến 31/12 (tính theo dấu bưu điện). Kết quả tuyển sinh sẽ có vào khoảng cuối tháng 4 hoặc tháng 5, sau đó sinh viên sẽ nhập học vào tháng 8. Đối với các bạn đã có bằng Tú tài Việt Nam (hoặc đang theo học Đại học hay đã tốt nghiệp đại học) đều có thể nộp đơn dự tuyển vào NUS.

Hồ sơ dự tuyển gổm:

Đơn online điền tại đây.

Học bạ lớp 12, văn bằng tú tài, giấy chứng nhận thi tú tài có ghi điểm, điểm thi ĐH (nếu có).

Các giấy tờ về thành tích học tập, thành tích văn thể mỹ, hoạt động xã hội từ trung học đến đại học (nếu có).

Giấy khai sinh.

Lệ phí nộp đơn là 20 SGD hoặc 15 USD bằng bankdraft (hối phiếu, mua tại ngân hàng) hoặc trả bằng thẻ tín dụng thì ghi số thẻ tín dụng vào đơn gửi đi.

Ngoài ra, các loại chứng chỉ tiếng Anh như IELTS 6, hoặc TOEFL iBT 92-93 là yêu cầu bắt buộc cho các bạn thí sinh khi nộp hồ sơ vào trường NUS nên khi nộp hồ sơ, các bạn phải đáp ứng điều kiện tiếng Anh này.

Bên cạnh đó, trường Ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm (Top 5 British Council IELTS Agents in the South of Vietnam in 2010, trực thuộc Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm) có tổ chức giảng dạy các khóa Anh văn luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT. Với đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy phong phú cũng như thời gian hơn 10 năm đào tạo các khóa học Anh văn cùng với thành công của các bạn học viên, nhà trường vinh dự là nơi tin cậy để các bạn có thể học tập, trao đổi kinh nghiệm và đạt điểm số như mình mong muốn.

Liên hệ: Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM.

ĐT: (08) 38337747 - 38337747.

26 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM.

ĐT: (08) 39304812 - 39304970.

18 Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

Website: http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/

