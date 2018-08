Em vừa thi tốt nghiệp THPT xong, dự định nộp hồ sơ vào đại học quốc gia Singapore (NUS). Em muốn biết quy trình nộp hồ sơ ngành Y và Dược có khác nhau không? Những ngành này có chỉ tiêu tuyển sinh cho các bạn sinh viên quốc tế không? Em cần nộp hồ sơ gồm những gì? Em chỉ xét tuyển hồ sơ hay phải thi tuyển như thi đại học tại Việt Nam? (Hương Tràm)

Đối với ngành học của trường NUS thì ngành Y và Dược là hai ngành khác nhau nên sẽ tuyển sinh thành hai nguyện vọng tách biệt. Ngành Y của trường NUS thì bạn sẽ xem thông tin của trường NUS Yong Loo Lin School of Medicine tại đây và ngành Dược, bạn sẽ xem thông tin tại trường NUS Faculty of Science (Department of Pharmacy).

Bên cạnh đó, NUS cũng tuyển sinh hai đối tượng gồm: các bạn đang là học sinh lớp 12 (phải thi tuyển sinh đầu vào của trường) và người đã có bằng tú tài Việt Nam (hoặc đang theo học đại học, đã tốt nghiệp đại học - xét tuyển hồ sơ trực tiếp). Vì vậy, khi bạn đã có bằng tốt nghiệp tú tài Việt Nam, hồ sơ dự tuyển của bạn sẽ bao gồm:

1. Đơn online: điền đơn tại đây.

2. Học bạ lớp 12, văn bằng tú tài, giấy chứng nhận thi tú tài có ghi điểm, điểm thi đại học (nếu có).

3. Các giấy tờ về thành tích học tập, thành tích văn thể mỹ, hoạt động xã hội từ trung học đến đại học (nếu có).

4. Giấy khai sinh.

5. Giấy xác nhận điểm IELTS (6.5 trở lên) hoặc TOEFL quốc tế (550 trở lên) hoặc TOEFL iBT (92 - 93).

6. Lệ phí nộp đơn là 20 SGD hoặc 15 USD bằng bankdraft (hối phiếu, mua tại ngân hàng) hoặc trả bằng thẻ tín dụng thì ghi số thẻ tín dụng vào đơn gởi đi.

Hàng năm, trường NUS chỉ tuyển sinh một lần, từ 15/10 - 31/12 và với các ngành như: Quản trị kinh doanh; Kiến trúc; Luật; Y; Nha, nếu đạt yêu cầu trúng tuyển (trải qua vòng xét tuyển hồ sơ và tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào), ứng viên còn phải dự vòng phỏng vấn trực tiếp sau đó.

