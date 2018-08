Em đang là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành kỹ thuật y sinh (BME). Sau ba năm học tập, em cảm thấy muốn có một hướng đi khác và em đang có nguyện vọng theo đuổi ngành quản trị khách sạn - du lịch. Em được biết có rất nhiều nước đào tạo ngành này, tuy nhiên, cơ hội học bổng khá ít và chi phí cao. Em biết về chương trình học bổng 100% cho khóa cử nhân tại trường SIM (Singapore). Em muốn được hỏi thông tin chi tiết về học bổng cũng như điều kiện để nộp đơn xin học bổng? Và chi phí sinh hoạt như thế nào? (Hồng Minh)

SIM GE đào tạo từ chương trình diploma đến cử nhân, thạc sĩ.

Học viện Quản lý Singapore SIM được biết đến với tên SIM Global Education (SIM GE), được thành lập năm 1964 bởi tổng cục phát triển kinh tế Singapore và là nhà cung cấp giáo dục - đào tạo hàng đầu tại Singapore. Hiện nay, SIM thu hút hơn 23.000 sinh viên, với hơn 2.500 sinh viên quốc tế. Với những cống hiến và nỗ lực hết mình, SIM đã nhận được những giải thưởng như: "Trường tư thục tốt nhất - The Best Private School" ở Singapore trong khuôn khổ giải thưởng AsiaOne People’s Choice Awards 2013. SIM GE đã nhận giải thưởng này trong suốt 5 năm liền (2008-2013). Nhờ giải thưởng này, nhà trường đã được mời đến The Hall Of Fame tại lễ kỷ niệm của AsiaOne People’s Choice Award.

SIM cung cấp chương trình học bổng 100% học phí bậc cử nhân dành cho các bạn sinh viên có kết quả học tập khá - giỏi.

Năm nay, danh hiệu "The Hall of Fame" được trao tặng lần thứ nhất dành cho đơn vị chiến thắng giành giải thưởng trong suốt 5 năm liền. SIM GE đã để lại ấn tượng cho du học sinh khi xem xét về giáo dục bậc đại học ở Singapore. SIM GE đào tạo từ chương trình diploma đến cử nhân, thạc sĩ, gồm các ngành: kinh tế, kế toán, marketing, tài chính - ngân hàng, thương mại quốc tế, truyền thông, quản lý hậu cần - cung ứng dây chuyền, công nghệ thông tin, quản lý khách sạn... Các đối tác của SIM là các trường đại học danh tiếng của Mỹ, Anh, Australia, Thụy Sĩ...

SIM còn cung cấp chương trình học bổng 100% học phí bậc cử nhân dành cho các bạn sinh viên có kết quả học tập khá - giỏi, đặc biệt có khả năng lãnh đạo hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ... Về chương trình quản lý khách sạn, sinh viên sẽ có cơ hội học tập và thực tập tại Thụy Sĩ trong vòng một năm. Yêu cầu tuyển sinh của trường là học sinh có học lực THPT từ 6.5 trở lên, IELTS 5.5. Nhà trường có các kỳ khai giảng vào tháng 1, 4, 7, 10. Ngoài Học viện SIM, các trường có đào tạo ngành du lịch - khách sạn tại Singapore như: Kaplan Higher Education, PSB Academy và James Cook University Singapore cũng đang tuyển sinh trong năm nay.



- 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 833 7747 - 3 833 7748.

- 26 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 930 4812 - 3 930 4970. Email:

- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 4 - toà nhà ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3 623 1665.

Email:

Web: Chi tiết liên hệ: Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm:- 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 833 7747 - 3 833 7748.- 26 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 930 4812 - 3 930 4970. Email: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn - Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 4 - toà nhà ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3 623 1665.Email: duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn Web: www.vietnamcentrepoint.edu.vn

Hải My