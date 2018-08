Em vừa thi tốt nghiệp THPT, đang ôn tập và chuẩn bị thi IELTS. Em rất thích ngành marketing nhưng em sợ rằng chỉ học một ngành thì khó để tìm kiếm công việc theo đúng chuyên ngành. Vì vậy, em muốn học ngành marketing và một ngành khác. Xin tư vấn giúp em nên chọn thêm ngành nào? Điều kiện nhập học và thời gian thế nào? Chi phí ra sao? (Tuấn Anh).

Bên cạnh ngành marketing đã chọn học, bạn có thể đăng ký thêm các chuyên ngành khác như: quản lý, du lịch - khách sạn, kế toán, tài chính, tâm lý học, quan hệ công chúng, kinh tế... để hỗ trợ và có nhiều lựa chọn hơn cho môi trường làm việc sau này. Singapore có nhiều trường đào tạo chương trình ngành kép. Tùy thuộc vào "sở thích thứ hai" của bạn mà có thể chọn học ngành nào cho phù hợp. Tùy từng trường sẽ có yêu cầu tuyển sinh đầu vào khác nhau như: Học lực: trung bình trở lên; Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 70 trở lên. Thời gian học trong khoảng 2 - 3 năm. Học phí khoảng 36.000 - 48.000 SGD cả khóa học. Thời gian khai giảng vào tháng 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12.

Học viện PSB Academy kết hợp với trường đại học Newcastle (UON - Australia) đào tạo ngành kép về marketing và du lịch, quản lý và Marketing. Đại học Newcastle là trường công lập của Australia, được xếp hạng thứ 11 (theo 2012- 2013 The Times Higher Education World University Ranking – Australian University Ranking); thứ 13 dành cho các trường nghiên cứu tại Australia (2012 Excellence in Research for Australia University) và nằm trong top 3% các trường danh tiếng trên thế giới (theo QS World University Rankings 2012).

UON còn đào tạo các chuyên ngành đơn gồm: kỹ thuật, thương mại (Business, Commerce) hay truyền thông (Journalism, PR)... Điều kiện tuyển sinh: hết lớp 11 với điểm trung bình 7.0 hoặc tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 6.0 trở lên; IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 70. Thời gian học khoảng 3 năm. Khai giảng vào tháng 1, 6, 8.

Đồng thời, PSB Academy còn liên kết với trường đại học danh tiếng Wollongong (UOW – Australia) và đại học Manchester Metropolitan (Anh) để đào tạo chương trình cử nhân cho sinh viên.

