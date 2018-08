Em đang theo học một khóa làm bánh của trường dạy nấu ăn tại TP HCM. Em mong muốn có thể ra nước ngoài để học về kỹ năng làm bánh và quản lý tiệm bánh hoặc bộ phận làm bánh trong các nhà hàng, khách sạn. Em được biết bên Canada có một số trường đào tạo về lĩnh vực này tốt. Xin tư vấn cho em một số trường đào tạo về làm bánh tại Toronto, Canada? (Anh Khoa)

Khóa học tại Học viện Humber là một sự lựa chọn tốt, giúp bạn tự tin mở một tiệm bánh riêng cho mình.

Thành phố Toronto hiện có nhiều học viện lớn đào tạo về làm bánh uy tín. Việt Nam Hợp Điểm sẽ giới thiệu một số trường để bạn tham khảo:

1. George Brown College: đào tạo chương trình cao đẳng về làm bánh và quản lý cơ sở làm bánh (Diploma of Baking and Pastry Arts Management) trong hai năm với học phí là 11.400 CAD. Khóa học sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng để làm các món bánh, món tráng miệng, kẹo... và cách quản lý thành thành công những tiệm bánh, bộ phận phục vụ món ngọt tại các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất bánh kẹo. Thông tin về khóa học, xem tại đây.

2. Centennial College: Sinh viên có thể theo học chương trình cao đẳng làm bánh và quản lý cơ sở làm bánh. Đây là khóa học đặc biệt, phù hợp cho các bạn muốn làm việc trong bộ phận phục vụ món ngọt tại các nhà hàng, khách sạn. Thời gian đào tạo là hai năm và học phí là 11.390 CAD một năm đầu tiên, 13.050 CAD một năm tiếp theo. Bạn có thể xem thông tin về khóa học tại đây.

Ngoài ra, nếu bạn mong muốn tự mình mở một tiệm bánh thì khóa học tại Học viện Humber là một sự lựa chọn tốt. Chương trình đào tạo của trường được chứng nhận từ Hiệp hội đầu bếp thế giới về chất lượng đào tạo ngành ẩm thực (World Association of Chefs’ Societies (WACS) for Recognition of Quality Culinary Education). Chỉ sau hai năm đào tạo tại trường, sinh viên sẽ nhận được bằng cao đẳng và Humber cũng giúp sinh viên có những cơ hội thực tập tại những đối tác liên kết với trường.

Nhân dịp này, Việt Nam Hợp Điểm tổ chức "Tuần lễ tư vấn du học Canada" từ 12 đến 19/10 với nhiều hoạt động miễn phí như: tư vấn hồ sơ nhập học, ngành nghề, thủ tục visa... Bạn còn có cơ hội nhận được các hình thức khuyến mãi hấp dẫn bao gồm: hỗ trợ 3 triệu đồng đồng chi phí vé máy bay cho hồ sơ đăng ký du học Canada trong tháng 10; miễn phí dịch vụ cho một hồ sơ du lịch đầu tiên của bố mẹ đi cùng học sinh, sinh viên.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự "Tuần lễ tư vấn du học Canada", liên hệ trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm:

- 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 3 833 7747 - 3 833 7748.

- 26 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 3 930 4812 - 3 930 4992.

Email: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn.

Web: www.vietnamcentrepoint.edu.vn.

Candy Vũ