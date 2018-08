Em vừa thi tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam và muốn học ngành kỹ sư điện tử tại Singapore. Em muốn biết có trường đại học công lập hay tư thục nào đào tạo ngành này và điều kiện nhập học như thế nào? (Trung Kiên)

Hiện nay, ngoài hai trường đại học công lập của Singapore là National University of Singapore (NUS) và Nanyang Technology University (NTU) đào tạo ngành điện, còn có học viện tư thục Singapore duy nhất đào tạo ngành này là PSB Academy với thời gian là 4 năm. Học sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, có IELTS 5.5 hoặc TOEFL tương đương có thể đăng ký nhập học vào trường PSB Academy.

Đặc biệt, năm nay PSB Academy có chương trình học bổng dành cho các học sinh, sinh viên nộp đơn vào ngành kỹ sư điện do trường Đại học Newcastle (Australia) cấp bằng, trị giá lên đến 272 triệu đồng. Thời hạn nộp đơn trước ngày 25/7, như vậy ngay thời điểm này, bạn có thể nộp đơn đăng ký. Ngoài kỳ nhập học tháng 8 năm nay, PSB Academy còn có chương trình kỹ sư điện - điện tử do trường Đại học Manchester Metropolitan (Anh) cấp bằng, khai giảng tháng 9 này. Trường hợp bạn chưa có điểm IELTS - TOEFL theo yêu cầu, có thể tham dự khóa học tiếng Anh tại PSB Academy vào các kỳ nhập học tháng 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11.

Học viện PSB Singapore được thành lập năm 1964, có hai cơ sở (cơ sở chính tại Delta và cơ sở kỹ thuật tại Hunderson) với hơn 10.000 sinh viên, trong đó 79% là sinh viên quốc tế, đang theo đuổi các khóa học tại trường gồm các khóa ngắn hạn (Certificate), Diploma, cử nhân, sau cử nhân. Các ngành học bao gồm: kinh doanh, truyền thông, tài chính và kế toán, kỹ sư và công nghệ. Tại PSB, các bạn sinh viên sẽ tiếp cận phương pháp giảng dạy riêng biệt nhằm giúp cho các bạn có được sự cạnh tranh thuận lợi trong nền kinh tế hiện nay.

PSB Academy còn được biết đến như là một tổ chức cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn uy tín. Danh tiếng của PSB đã được quốc tế công nhận với hơn 40 năm kinh nghiệm, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho hơn 6.500 cá nhân và tổ chức xã hội. PSP đang mở rộng sự xuất hiện của mình tại nhiều quốc gia châu Á như một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực. Hội đồng học thuật của trường bao gồm các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các tổ chức giáo dục uy tín như: NUS, NTU, SMU (Singapore), Đại học Newcastle (Australia), Đại học Nam Australia...

PSB cũng vinh dự nhận được chứng nhận Edutrust 4 năm dành cho các học viện tư thục; giành giải thưởng Singapore Experience Awards do Tổng Cục du lịch Singapore trao tặng; Top 3 trường tư thục được yêu thích nhất 2010-2012 do JobsCentral bình chọn; Top 3 trường tư thục tốt nhất do AsianOne People’s Choice bình chọn năm 2011. Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm là đại diện tuyển sinh của PSB Academy tại Việt Nam, sẽ hỗ trợ phụ huynh các thủ tục đăng ký nhập học hoàn toàn miễn phí dịch vụ.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm: - 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 833 7747/7 748).

- 26 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 930 4812/4970).

- Tầng 4 Tòa nhà ngân hàng Đông Á - 98 Hai Bà Trưng, Hoàn kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3 623 1665.

Email: duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn.

Web: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/duhoc.

Hải My