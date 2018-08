Tiếp theo là các trường Đại học Adelaide (1874), Đại học Tasmania (1890), Đại học Queensland (1909) và Đại học Western Australia (1911) tất cả đều chịu sự ảnh hưởng lớn của mô hình các trường đại học của Anh và được quản lý chặt chẽ dưới những đạo luật của các bang.

Giai đoạn 1911 - 1987 số lượng sinh viên tăng nhanh do sự phát triển của quốc gia. Australia hình thành những trung tâm kinh tế, chính trị lớn cùng với dòng người nhập cư đổ về vùng đất nam bán cầu này. 14 trường đã ra đời gồm: Đại học Quốc gia Australia, Đại học New South Wales, Đại học New England, Đại học Monash, Đại học Macquarie, Đại học La Trobe, Đại học Newcastle, Đại học Flinders, Đại học James Cook, Đại học Griffith, Đại học Murdoch, Đại học Deakin, Đại học Wollongong và Đại học kỹ thuật Curtin.

Trước sự gia tăng của giáo dục đại học và sau đại học cùng với yêu cầu quản lý chặt chẽ chất lượng giáo dục trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quyền hỗ trợ về tài chính và quản lý chất lượng hệ thống các trường đại học từ chính quyền các bang đã dần chuyển sang cho Chính phủ liên bang Australia. Từ đó, các tiêu chuẩn về chất lượng đồng bộ dần được hình thành và yêu cầu các trường phải đáp ứng những tiêu chuẩn này. Các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng được chú trọng và phát triển trong thời gian này.

Giai đoạn 1987 - 1995, 19 trường đại học còn lại của Australia đã được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu của lượng sinh viên gia tăng đến từ trong nước lẫn ngoài nước. Hệ thống pháp luật Liên bang giám sát chặt chẽ chất lượng đào tạo của các trường. Để nhận được ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, các trường đại học phải đáp ứng đủ những tiêu chuẩn theo quy định của luật pháp. Chính phủ Liên Bang còn thành lập Cơ quan kiểm tra chất lượng các trường đại học Australia (AUQA) nhằm quản lý việc dạy, học, nghiên cứu và quản lý của các trường đại học. Các trường đại học Australia đã phối hợp với các cơ sở giáo dục ở các cấp bậc khác nhau tạo nên một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho người học dễ dàng chuyển tiếp từ bậc học này sang bậc học khác. Đặc biệt, nếu sinh viên theo học một khóa học có văn bằng thuộc Hệ thống văn bằng Australia - Australian Qualifications Framework (AQF) thì sẽ được chính phủ đảm bảo về chất lượng cũng như bằng cấp được nhiều nước khác trên thế giới công nhận.

Group of Eight (Go8) là liên minh 8 trường đại học hàng đầu tại Australia trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp. Go8 ra đời vào năm 1994 nhằm phối hợp và tăng cường hơn nữa tính khả thi của những dự án nghiên cứu giữa các thành viên, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia trong tất cả các lĩnh vực.

Các trường thành viên của Go8 đều tọa lạc tại các thủ phủ của các bang gồm: Đại học Quốc gia Australia, Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học Sydney, Đại học New South Wales, Đại học Adelaide, Đại học Queensland và Đại học Western Australia. Khi học tập tại các trường này, sinh viên được phép chuyển tín chỉ khi chuyển trường trong nội bộ các thành viên của Go8.

