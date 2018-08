Trả lời:

School of Interactive Arts and Technology trực thuộc SFU, Canada có giảng dạy ngành thiết kế. Trường tuyển học viên tốt nghiệp PTTH, có điểm giỏi môn toán và các tác phẩm tranh, ảnh… do học sinh thực hiện. Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu học sinh phải có bằng tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT. Học phí của SFU và sinh hoạt phí dự kiến một kỳ học là 12.200 CAD và sinh viên có thể tham gia chương trình thực tập trả lương trong thời gian học tập tại trường.

Thành lập năm 1965 tại Vancouve, Simon Fraser là một trong những trường đại học tổng hợp hàng đầu ở Canada (theo đánh giá của Guide to Canadian Universities). Trường hiện có 3 chi nhánh đào tạo được đặt tại Burnaby, Vancouver và Surrey. Trường đạt danh hiệu là trường đại học tốt nhất của Canada 8 lần (1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2009, 2010 và 2011) theo bảng xếp hạng hằng năm của tạp chí Maclean.

Hiện SFU có 35.204 sinh viên, trong đó 4.602 là sinh viên quốc tế, chiếm 13,07%. Trường đào tạo hơn 100 chuyên ngành từ bậc cử nhân đến cao học. Do là trường đại học danh tiếng nên điều kiện tuyển sinh cũng khá khắt khe. Trường hợp tác và thiết lập ra phân viện FIC (Fraser International College).

FIC cung cấp những khóa học dự bị và chuyển tiếp đại học ngay tại trường đại học Simon Fraser cho các sinh viên quốc tế chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh trực tiếp cũng như mong muốn được vào học tại SFU về những khối ngành liên quan đến: quản trị kinh doanh, khoa học vi tính, mỹ thuật và khoa học xã hội.

Fraser International College (FIC) là phân viện đào tạo chuyển tiếp của trường Simon Fraser, nằm trong khuôn viên của SFU ở chi nhánh Burnaby. Các chương trình của trường được thiết kế đặc biệt nhằm giúp sinh viên học tốt các chương trình đại học trong các lớp học quy mô nhỏ, được các giáo sư đại học hướng dẫn tận tình. Sinh viên được học tập trong các lớp học tiện nghi, hiện đại và các dịch vụ như: thư viện, vi tính, thể thao, giải trí, ký túc xá trong trường, dịch vụ y tế, dịch vụ việc làm…

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ và hướng dẫn các em giải quyết các vấn đề như: cố vấn học thuật, định hướng ngành nghề, nhà ở, y tế, thủ tục thị thực… sinh viên có thể chọn hình thức đăng kí ở ký túc xá trong trường, ở với gia đình bản xứ hoặc ở nhà thuê bên ngoài trường.

Liên hệ: Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm 192 Lý Thái Tổ, quận 3, TP HCM.

ĐT: (08) 38337747 - 38337747.

26 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM.

ĐT: (08) 39304812 - 39304970.

18 Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Email: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn

Website: http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/

Câu hỏi tư vấn du học gửi về media@vnexpress.net.