Em hiện là sinh viên năm nhất ngành Hóa của trường đại học Kỹ thuật TP HCM. Em muốn sang Canada học chuyên ngành về dầu khí. Em được biết Calgary là thành phố có nhiều kỹ sư dầu khí sinh sống, cho em hỏi sinh viên Việt Nam có thể học ngành dầu khí tại các trường nào ở Calgary? (Anh Tuấn).

Tại Calgary, có hai trường đào tạo chương trình về dầu khí, đó là học viện SAIT Polytechnic và đại học Calgary. SAIT có chương trình Diploma of Petroleum Engineering Technology. Sau khi hoàn tất chương trình này, sinh viên sẽ chuyển tiếp lên một số trường cao đẳng và đại học ở Canada, Mỹ. Thời gian học là hai năm và học phí toàn khóa là 26.800 CAD. Yêu cầu đầu vào của trường là tốt nghiệp lớp 12 và có điểm khá giỏi các môn Toán, Lý, Hóa.

Còn trường đại học Calgary đào tạo các khóa sau: Bachelor of Commerce - Petroleum Land Management: Sinh viên sẽ học về các thỏa thuận kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, phân tích và lập kế hoạch khai thác khí và dầu, các quy định về năng lượng...; Bachelor of Science in Engineering - Oil and Gas Engineering.

Điều kiện đầu vào của nhà trường là xét tuyển dựa trên điểm các năm học trung học và thi tốt nghiệp phổ thông, ngoài ra còn có yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc các bằng cấp học thuật khác nếu có như SAT. Học phí là 18.158 CAD một năm, phí hành chính chung 1.022 CAD một năm, tiền sách vở trong khoảng từ 900 đến 1.500 CAD một năm và sinh hoạt phí từ 8.140 đến 16.359 CAD một năm.

Ngoài ra, chính phủ Canada cho phép sinh viên quốc tế có thể ở lại làm việc tại Canada tối đa là 3 năm, sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng, cử nhân tại bất kỳ trường nào.

