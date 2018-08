Trả lời:

Để làm tốt được bài kiểm tra vào chương trình công lập chính phủ Singapore, các em học sinh phải thi tiếng Anh và Toán. Khả năng về Toán và tiếng Anh của học sinh Việt Nam luôn được đánh giá là nhỉnh hơn so với các nước khác, do đó, những bài thi này không nằm ở mức độ quá khó đối với các em. Tuy nhiên, do tất cả các bài thi đều phải làm bằng tiếng Anh nên đôi khi học sinh Việt Nam sẽ đạt kết quả không cao nếu không có sự chuẩn bị trước. Đó là lý do mà học sinh Việt Nam muốn đậu vào các trường trung học công lập chính phủ của Singapore nên trải qua sự chuẩn bị thật tốt về tiếng Anh và Toán cũng như cách làm bài thi vào các trường công lập này.

Trung tâm Đào tạo Việt Nam Hợp Điểm thường xuyên có tổ chức ôn luyện cho các đối tượng học sinh muốn thi vào trung học công lập chính phủ Singapore, bao gồm các bước sau:

Bước 1: kiểm tra trình độ môn Toán bằng tiếng Anh và Anh văn.

Bước 2: ôn luyện giai đoạn một.

Bước 3: Thông báo lộ trình và xác định sức học của học sinh để phụ huynh chọn hướng đi thích hợp cho con em mình.

Với hình thức ôn thi một kèm một, giáo viên sẽ nắm rõ sức học của học sinh, đồng thời có thể lên kế hoạch bồi dưỡng những kiến thức còn khuyết, giúp học sinh hệ thống được kiến thức trong khoảng thời gian ngắn. Giờ học được sắp xếp linh động dựa trên thời gian biểu của học sinh với giáo trình giảng dạy của Singapore. Đội ngũ giáo viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc ôn luyện vào các chương trình trường công và học bổng danh tiếng A*Star của Singapore.

Phụ huynh có thể liên hệ Việt Nam Hợp Điểm để có một kế hoạch ôn luyện chi tiết cho học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển vào trung học công lập Singapore.

(Nguồn: Việt Nam Hợp Điểm)