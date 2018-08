Khí hậu chủ yếu là ôn hòa hoặc nhiệt đới. Mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2 và mùa đông từ tháng 6 đến tháng 8.

Thủ phủ của Australia là Canberra. Nơi đây có khí hậu khô lục địa với mùa hè nóng ấm và mùa đông mát lạnh. Tháng một nóng nhất và tháng bảy lạnh nhất khoảng 11độ C về đêm có khi dưới 0 độ C.

Đây là nơi hội tụ lực lượng lao động được đào tạo tốt với mức thu nhập cao tại Australia do các tổ chức giáo dục nước này nằm trong phạm vi Canberra. Thành phố này có chỉ số giáo dục và tỷ lệ người có việc làm đứng đầu. Canberra được xem là tinh hoa giáo dục của Australia.

New South Wales thủ phủ Sydney có khí hậu ôn đới, dễ chịu quanh năm với nhiều ngày nắng trong năm. Nhiệt độ mùa hè khoảng 26 độ C và mùa đông khoảng 16 độ C.

Là bang đi đầu trong việc đầu tư cho giáo dục, trong đó Sydney luôn được coi là một trong những thành phố tốt về hệ thống giáo dục, dịch vụ y tế và chất lượng cuộc sống. Sydney cũng chính là nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống nhiều nhất. Liên tiếp trong 8 năm gần đây, Sydney luôn dẫn đầu danh sách những thành phố tốt nhất thế giới.

Victoria thủ phủ Melbourne có khí hậu ôn hòa, thời tiết hay thay đổi. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 25 độ C và 14 độ C vào mùa đông.

Các trường tại đây rất chú trọng vào những hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên như: bơi lội, bóng bầu dục, điền kinh, tham quan các vùng trồng nho, thăm thú món đồ uống tuyệt hảo làm từ nho, học cách nếm rượu nho và chế biến đồ uống.

Queensland thủ phủ Brisbane có khí hậu nóng ấm quanh năm. Mùa hè, nhiệt độ trung bình cao nhất khoảng 30 độ C. Mùa đông nhiều nắng, nhiệt độ trung bình khoảng 17 độ C.

Tại đây có nhiều trường khá nổi tiếng như Đại học Queensland, Đại học Kỹ thuật Queensland... Việc làm thêm cho sinh viên khá phong phú và dễ dàng, đặc biệt là trong ngành du lịch.

Nam Australia thủ phủ Adelaide có khí hậu mùa hè nóng và khô, mùa đông mát mẻ, nhiệt độ cao nhất là 29 độ C vào mùa hè và 15-16 độ C vào mùa đông.

Hệ thống giáo dục ở đây được công nhận cấp quốc tế và môi trường học tập năng động và hiện đại. Trong đó, Đại học Adelaide nằm trong nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Australia.

Tây Australia thủ phủ Perth có khí hậu tương đối khô với nhiệt độ mùa hè cao. Tháng 2 là nóng nhất khoảng 31 độ C và mùa đông khoảng 18 độ C.

Các trường ở đây đều dẫn đầu về đào tạo khoa học và kỹ thuật, sinh viên có cơ hội làm việc với các nhà khoa học tài năng trong nhiều dự án. Người dân năng động và được hưởng mức lương cao ở Australia.

Tasmania thủ phủ Hobart có khí hậu mát mẻ với 4 mùa riêng biệt. Mùa đông lạnh và mùa xuân thường có gió mạnh nhất trong năm.

Ngành công nghiệp truyền thống của Tasmania bao gồm: khai thác khoáng sản như đồng, kẽm, thiếc, và sắt; nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch.

