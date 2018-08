Trả lời:

A level là chứng chỉ thông dụng cho phép bạn có thể học tiếp lên bậc đại học tại Anh cũng như nhiều quốc gia phát triển khác. Khóa học chuyên về các môn như: khoa học nhân văn, nghệ thuật, khoa học và khoa học xã hội hoặc thực tiễn hơn như: kỹ thuật, công nghiệp giải trí và du lịch. Bạn sẽ học 3- 4 môn trong 2 năm, dự kỳ thi lấy chứng chỉ AS vào cuối năm thứ nhất và dự kỳ thi lấy chứng chỉ A vào cuối năm thứ hai.

Học sinh có học lực khá giỏi, học lớp 10 trở lên, có thể đăng ký xin học A level và các em có cơ hội nhận được các xuất học bổng trị giá lên đến 50% học phí tại nhiều trường cao đẳng công lập, tư thục, nội trú của Anh.

Trường công lập Ealing, Hammersmith & West London College (EHWLC).

Để được xét học bổng, học sinh cần liên hệ và nộp hồ sơ xin học sớm. Hồ sơ gồm: học bạ của 2 năm học gần nhất, 2 thư giới thiệu, một personal statement, copy hộ chiếu hoặc giấy khai sinh, chứng chỉ tiếng Anh nếu có và các giấy khen, giải thưởng đạt được.

Thông tin học bổng A level tại một số trường:

INTO là tập đoàn giáo dục uy tín thế giới - hợp tác với các trường đại học hàng đầu tại Anh. Chương trình chứng chỉ A level do 2 trường INTO Manchester và INTO University of East Anglia (UEA) thiết kế và giảng dạy. Đây là chứng chỉ để vào các trường đại học tại Anh Quốc như Cambridge, Oxford, London School of Economics...

Chương trình học bổng: 50% trị giá 16.065 GBP cho chương trình A level tại University of East Anglia; 25% trị giá 5.280 GBP cho chương trình A level tại University of Manchester.

Trường công lập Ealing, Hammersmith & West London College có nhiều suất học bổng trị giá từ 20% đến 40% với mức học phí là 6.000 GBP một năm. Các lớp học được sắp xếp nhỏ gọn giúp giáo viên có thể quan tâm đến từng sinh viên. Sau giờ học, mỗi sinh viên sẽ được một gia sư kèm thêm để có thể hiểu rõ các kiến thức chưa nắm vững.

Trường nội trú Rosall cấp học bổng 50% gồm học phí và chi phí nội trú. Học sinh nam và nữ sống ở các khu nhà riêng biệt với sự chăm sóc 24/24. Ngoài giờ học trên lớp, học sinh có thể tham gia các hoạt động thể thao như: bơi lội, bóng chày, cưỡi ngựa, tennis hoặc các môn nghệ thuật như: nhạc, họa, kịch, thời trang. Chi phí: 9.200 GBP một kỳ gồm học phí và phí ăn ở nội trú (một năm có 3 kỳ).

Trường nội trú Rosall.

Cao đẳng tư thục Cambridge Education Group (CEG) là một tổ chức giáo dục gồm nhiều trường ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh, Mỹ, Hà Lan. CEG có hơn 60 năm truyền thống giảng dạy các khóa học cho sinh viên quốc tế và trong nước. Với nhiều chương trình đa dạng như trung học A-level, IB quốc tế, dự bị đại học, dự bị thạc sĩ mở ra cho học sinh cơ hội vào những trường đại học hàng đầu tại Anh. Trường có 3 khu học xá chính nằm ở 3 thành phố: London, Cambridge và Canterbury. Học phí: 9.085 GBP một kỳ (một năm có 3 kỳ). Học bổng từ 10% đến 15%.

Bellerbys có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo và chăm sóc sinh viên quốc tế. Hơn 95% học sinh sau khi tốt nghiệp được chấp thuận vào các trường đại học hàng đầu tại Anh trong đó có: Cambridge, Oxford… Trường có khu học xá tại London, Cambridge, Oxford và Brighton.

Trường có mức học bổng A Levels trị giá từ 20% đến 40% học phí tương đương 405 triệu đồng. Ngoài ra, trường có bổng hữu nghị trị giá 12% học phí cho tất cả học sinh đăng ký nhập học các chương trình tại Bellerbys: Pre-GCSE, GCSE, A Level, dự bị đại học và năm thứ nhất đại học. Các học sinh có anh em trong gia đình đã và đang theo học tại trường sẽ được giảm 10% học phí. Học phí A levels: 7.710 GBP một kỳ (một năm có 3 kỳ).

Tư vấn bởi Công ty tư vấn du học Đức Anh www.ducanhduhoc.com; Hotline: 09868 71677.

Câu hỏi tư vấn du học gửi về media@vnexpress.net.