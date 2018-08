Em vừa học xong lớp 11, em muốn học ngành Tài chính tại học viện Kaplan Singapore được không? Thời gian học và mức học phí là bao nhiêu? (Khải Anh)

Học viện Kaplan Higher Education tại Singapore được bình chọn là trường đào tạo chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ tốt tại Singapore, theo báo cáo của JobsCentral Rankings and Learning Survey 2012/13. Với đối tượng chưa hoàn thành THPT và muốn tham gia chương trình Diploma của Kaplan HE để học tiếp lên đại học, thạc sĩ, bạn có thể đăng ký chương trình Chứng chỉ dự bị đại học (Certificate in Foundation Studies) trong hai tháng với mức học phí là 3.210 SGD. Yêu cầu về tiếng Anh là IELTS 5.5 (hoặc TOEFL tương đương). Thời gian khai giảng vào tháng 3, 5, 7, 9, 11.

Sau khi hoàn tất xong chương trình này, bạn có thể tiếp tục việc học của mình với chương trình Diploma trong vòng 8 tháng với học phí là 10.486 SGD. Chương trình cử nhân sẽ kéo dài trong vòng 16 - 28 tháng tùy theo với mức học phí từ 19.260 đến 34.240 SGD. Trường hợp bạn chưa có IELTS hoặcTOEFL, có thể làm bài kiểm tra của Kaplan đạt yêu cầu (level 5) sẽ vào học chương trình dự bị đại học. Tùy theo trình độ, có thể học từ 1 đến 5 khóa, thời gian học mỗi khóa là hai tháng với mức học phí là 2113,25 SGD.

Kaplan Singapore sẽ trao học bổng cho ba sinh viên xuất sắc của khóa học Diploma-Degree với giá trị học bổng như sau: Giải nhất là 10.000 SGD; Giải nhì là 7.500 SGD; Giải 3 là 5.000 SGD.

Hải My