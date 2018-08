Tại Australia, nhu cầu việc làm ở lĩnh vực dịch vụ chăm sóc mầm non, tiểu học trong khoảng 5 năm tới sẽ luôn phát triển cao hơn tỷ lệ trung bình của các ngành khác. Việc tăng trưởng này là do: số lượng trẻ đến tuổi đi học tăng trung bình 24% mỗi năm. Đồng thời, Chính phủ liên bang quyết định tăng tỷ lệ giáo viên tại các cơ sở mầm non, tiểu học và yêu cầu nhân lực làm việc trong lĩnh vực này đều phải có chứng chỉ chuyên ngành.

Cử nhân giáo dục (mầm non, tiểu học) là khóa học đào tạo kiến thức giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo, cảm thụ và kỹ năng học thuật thông qua các môn học chuyên sâu. Bạn sẽ được học về các vấn đề giáo dục đương đại và khả năng ứng dụng công nghệ quản lý dịch vụ giáo dục tiên tiến.

Cao đẳng giáo dục mầm non là khóa học phù hợp nếu bạn cần một chứng chỉ được công nhận để làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non như: giáo viên nuôi dạy trẻ , dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà. Chứng chỉ này được coi bằng cấp cao nhất cho vị trí quản lý trong ngành dịch vụ chăm sóc mầm non. Bạn sẽ được học các kỹ năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và nuôi dạy trẻ mầm non để giúp bé phát triển thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, nhu cầu cảm xúc và giao tiếp xã hội.

Theo số liệu của chính phủ Australia, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tăng trưởng 102% so với mức trung bình 13% của các ngành khác và sẽ tiếp tục giữ vững trong thời gian tới. Báo cáo việc làm 2011 của chính phủ nước này dự báo các ngành dịch vụ chăm sóc sẽ là lĩnh vực số một trong giai đoạn 2015-2016.

Điều dưỡng có vai trò đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới. Nội dung đào tạo cử nhân điều dưỡng gồm: điều dưỡng chung (kiến thức về sử dụng thuốc và giải phẫu), chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, điều dưỡng cho bênh nhân, sức khỏe tâm thần và trị liệu phục hồi chức năng người tàn tật.

Master về chăm sóc giảm đau là khóa học dành cho bạn muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vưc chăm sóc giảm đau. Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức về bệnh nan y, phương pháp giảm đau về thực thể và tinh thần, các điều trị tâm lý đặc biệt cho bệnh nhân giai đoạn cuối, tư vấn chăm sóc tại nhà.

Chứng chỉ Certificate III và IV về chăm sóc bệnh nhân hoặc người cao tuổi là khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cao hơn về chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi. Bạn được học cách sử dụng và kết hợp phương pháp phục vụ các nhu cầu chăm sóc khác nhau như sức khỏe tâm thần, lạm dụng thuốc và rượu hoặc bệnh người cao tuổi. Bạn sẽ được học về kiến thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, cách tư vấn và hỗ trợ quyền lợi của người bệnh, kiến thức dược phẩm và lập kế hoạch chăm sóc theo các yêu cầu cá nhân.

IDP Education Việt Nam là tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn giáo dục tại Australia, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Đây cũng là trung tâm tổ chức thi IELTS chính thức tại Việt Nam. IDP cũng quản lý và điều phối các chương trình học bổng của Australia, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand.

(Nguồn: IDP)