Trả lời:

Bạn nên chọn những thực phẩm sau cho gia đình để bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa:

- Sữa chua: Sữa chua là sản phẩm thu được khi lên men lactic sữa động vật, có nhiều ích lợi đối với sức khoẻ mỗi người. Nhờ quá trình lên men lactic, một phần protein trong sữa phân giải thành các axit amin, các chất đường bột chuyển hóa thành đường lactoza dễ tiêu hóa, nhiều vi lượng quý cũng được tạo ra. Chứa nhiều vi khuẩn lactic nên sữa chua có tác dụng chữa bệnh đường ruột, bệnh dạ dày và các bệnh về tiêu hóa nói chung. Sữa chua rất thích hợp với người già, trẻ em, người mới ốm dậy, nhất là những người mắc bệnh về tiêu hóa. Duy trì sữa chua mỗi ngày giúp hệ tiêu hóa tốt hơn.

Sữa chua là thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa.

- Khoai lang: Khoai lang là một trong những thực phẩm chống ung thư hiệu quả. Trong khoai lang rất nhiều ba chất: beta-carotene (tiền thân của vitamin A), vitamin C và axit folic. Một củ khoai lang nhỏ có thể đáp ứng 2 lần lượng vitamin A, vitamin C cần thiết hằng ngày của con người và khoảng 50 microgram axit folic. Chất chống oxy hóa beta-carotene và vitamin C có thể giúp chống lại căng thẳng oxy hoá thiệt hại vật chất di truyền deoxyribonucleic acid (DNA), vì thế nó đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh ung thư.

- Thịt nạc và cá: Nếu bạn ăn thịt gà, cá và các loại thịt nạc thì dễ tiêu hóa hơn nhiều so với các loại thịt chứa nhiều nước. Thịt nạc và cá cũng không làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng như các loại thịt màu đỏ có hàm lượng chất béo cao.

- Các loại ngũ cốc: Ngũ cốc như bánh mì, yến mạch, lúa gạo là nguồn chất xơ giúp tiêu hóa tốt. Các loại lúa mì không tốt cho người mắc chứng rối loạn tiêu hóa hoặc không hấp thụ glu-ten.

- Chuối: Chuối giúp phục hồi chức năng ruột, cung cấp lại chất điện phân và kali bị mất do bệnh tiêu chảy. Loại quả này cũng có rất nhiều chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa.

- Gừng: Từ lâu, gừng đã được sử dụng như là một biện pháp an toàn để làm giảm buồn nôn, ói mửa, say tàu xe, đầy hơi, ăn mất ngon và đau bụng. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng gừng ở mức vừa phải, vì dùng nhiều gừng có thể phản tác dụng, mỗi ngày dùng hơn 2g - 4g có thể gây ra chứng ợ nóng.

- Các loại trà: Những giá trị sức khỏe của trà đã được biết đến khá nhiều, nó thúc đẩy hệ bài tiết, thúc đầy dòng chảy nước tiểu mà đây lại chính là một trong những con đường giải độc rất tốt. Trà xanh, có rất nhiều yếu tố giải độc. Các chất trong trà xanh dễ dàng tác động đến sự kết hợp của các chất độc hại trong máu và xả tăng tốc từ nước tiểu. Thường xuyên uống trà có thể ngăn ngừa ung thư và hạ huyết áp. Người hút thuốc uống nhiều trà xanh có thể giảm thiểu tác hại của nicotine.

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh