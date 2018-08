Trả lời :

Có thể trong thời gian điều trị bệnh với thuốc kháng sinh, một số loại thuốc kháng viêm đã tác động không tốt đến niêm mạc dạ dày của bạn. Khi bạn dùng lâu dài, chúng có thể gây xung huyết niêm mạc dạ dày. Vì vậy, bạn nên nhờ bác sĩ xem lại toa thuốc đã dùng để có thể xác định nguyên nhân rõ hơn.

Ngoài ra, bệnh lý tại dạ dày cũng có thể xuất hiện trùng hợp trong thời điểm bạn điều trị bệnh xoang, vì các bệnh này có thể cấp hoặc mãn tính tại niêm mạc đường tiêu hoá do mất cân bằng hệ vi sinh, tác hại của vi khuẩn, tác dụng phụ của thuốc (Piroxicam, Aspirin, corticoid khác..., Vitamin C liều cao), ăn uống, stress, trào ngược mãn tính các chất bài tiết của tụy, mật, acid mật hoặc do hội chứng trào ngược dạ dày thực quản…

Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh