Trả lời:

Ho khan thường gây ngứa họng và không có đờm, loại ho này có thể gây khàn giọng hoặc mất giọng. Nguyên nhân của ho khan thường do hít phải những mẩu vụn thực phẩm hoặc hít phải các loại khói bụi gây kích thích như khói thuốc, khói than, mùi hóa chất, hoặc có thể phản ứng của cơ thể khi thời tiết thay đổi đột ngột. Bệnh lý này cũng có thể là do tình trạng mới nhiễm vi-rút, do cúm hay cảm lạnh, hoặc ho khan cũng là biểu hiệu của các bệnh lý đặc biệt như hen phế quản, trào ngược dạ dày, thực quản, suy tim.

Nếu không có các tiền sử trên mà cơn ho của bạn chỉ do thời tiết hoặc khói bụi bạn chỉ cần nên uống nhiều nước mỗi ngày, tránh ở môi trường khô và lạnh (nhất là điều hòa). Bạn nên tránh các yếu tố gây kích thích như khói thuốc, khói than, bụi, mùi khí lạ. Đồng thời bạn không nên ăn uống đồ quá nóng gây kích thích vòm họng, giữ ấm cổ, ngực bằng cách uống trà gừng, hoặc ngậm các loại kẹo thảo dược có tinh dầu làm ấm cơ thể như gừng, bạc hà.

Ngoài ra, bạn cũng nên nghỉ ngơi nhiều, ăn hoa quả, uống nước cam, chanh, ăn tỏi, hành, hẹ để hỗ trợ thêm sức đề kháng cho cơ thể. Nếu bạn không muốn dùng thuốc thì có thể sử dụng các loại kẹo ngậm có phối hợp của các nguồn gốc từ thảo dược như gừng, tràm, tần, bạc hà để tăng hiệu quả. Nếu cơn ho của bạn từ 5 ngày trở lên thì cần phải gặp ngay bác sĩ để được tư vấn điều trị hợp lý.

Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng Eugica (Công ty Mega We Care) phối hợp tổ chức chuyên mục "Điều trị ho bằng thảo dược". Độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm, đặt các câu hỏi dành cho bác sĩ chuyên môn về cách điều trị ho bằng thảo dược cho gia đình tại suckhoe@vnexpress.netCác câu hỏi liên quan đến bệnh lý về ho và cách điều trị hiệu quả với thảo dược sẽ được thạc sĩ, bác sĩ Âu Thanh Tùng - Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược tư vấn và trả lời.

Bác sĩ Âu Thanh Tùng

Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược