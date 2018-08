Trả lời:

Những người uống thuốc sắc Đông y không quen, đặc biệt là trẻ nhỏ thường có cảm giác buồn nôn, thậm chí có thể nôn ngay lập tức. Để hạn chế điều này, bạn phải giữ cho con bình tĩnh, thư giãn thần kinh, không nóng vội, chú ý độ ấm của thuốc và cách uống trước hay sau bữa ăn. Bạn nên cho trẻ uống một ngụm nhỏ, ngậm trong miệng một lát để tạo cảm giác thích ứng rồi mới từ từ nuốt xuống họng. Khi trẻ uống hết, bạn nên dùng một chút nước ấm tráng miệng.

Bạn có thể dùng kẹo ngậm hoặc si rô trị ho từ thảo dược với hiệu quả tương đương thuốc Tây nhưng lại lành tính như vị thuốc Đông y.

Do bệnh nhi còn nhỏ nên bạn có thể hòa thêm vào bát thuốc một ít nước gừng tươi có thể chống nôn và buồn nôn ở một mức độ nhất định hoặc hòa một ít mật ong để trẻ không cảm thấy lợ miệng. Ngoài ra, bạn có thể dùng kẹo ngậm hoặc si rô trị ho từ thảo dược với hiệu quả tương đương thuốc Tây nhưng lại lành tính như vị thuốc Đông y. Bạn nên chọn loại kẹo thảo dược được chiết xuất gồm bốn thành phần thảo dược là tần, gừng, tràm, bạc hà vì đó là những vị thuốc cắt cơn ho nhanh chóng, bảo vệ cổ họng lâu dài, kháng khuẩn, tiêu viêm, nâng sức đề kháng và còn do có thêm vị bạc hà the mát thu hút khẩu vị trẻ.

Bác sĩ Âu Thanh Tùng

Trưởng phân khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược