Trong kho tàng tủ thuốc dân gian Việt Nam, có nhiều bài thuốc hiệu quả trong điều trị bệnh như dùng lá tía tô nấu cháo với hành và gừng để giảm cân, chưng lá húng chanh (tần dày lá) để trị ho… Do tính hiệu quả và an toàn của các dược liệu tự nhiên nên ngày nay, ngành dược phẩm đã kết hợp các dược thảo lành tính của y học dân tộc cùng với công nghệ bào chế hiện đại để cho ra đời những sản phẩm điều trị an toàn và hiệu quả, đặc biệt là các sản phẩm điều trị cảm, ho…

Trong sản xuất dược phẩm, việc đảm bảo được chất lượng sản phẩm, bao gồm chất lượng tinh chất rất quan trọng. Bên cạnh đó, các dược liệu cần có sự phối hợp đúng và đủ liều lượng, được quản lý chặt chẽ trong quy trình sản xuất bởi các loại thảo dược thiên nhiên chỉ chứa hàm lượng nhỏ tinh dầu có công dụng điều trị bệnh. Ngoài ra, quá trình gieo trồng, xử lý và trích ly tinh chất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và ổn định chất lượng cũng như công dụng dược tính các loại thảo dược này.

Khuynh hướng sử dụng các sản phẩm thảo dược ngày càng tăng do thảo dược dân gian được xem là các phương thuốc lành tính, có nguồn gốc thiên nhiên.

Hiểu được điều đó, Công ty Mega Lifesciences (Việt Nam) đã hợp tác cùng Công ty Dược Hậu Giang chủ động đầu tư trồng và phát triển “Vườn dược liệu sạch” để bào chế và sản xuất các sản phẩm thuốc trị ho hiệu quả và an toàn chứa các tinh dầu tần (húng chanh), gừng, tràm (khuynh diệp), bạc hà không chỉ có công dụng điều trị ho hiệu quả mà còn giúp làm ấm, sát khuẩn, thông cổ, giảm đau họng. Vườn dược liệu sạch được đầu tư theo công nghệ nuôi trồng hiện đại, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu tinh dầu đầu ra.

Sau đó, dược liệu được đưa vào kiểm nghiệm chất lượng tinh dầu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt. Tinh dầu sau khi kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ được cô đặc lại trong từng viên nang mềm, chuyển qua lồng sấy khô, sau đó ép vỉ và đóng gói thành phẩm. Tất cả quá trình sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm đều được đảm bảo bằng hệ thống đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc) - GLP (Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc) - GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc). Do đó, dù chỉ với một viên nang nho nhỏ cũng giúp người bệnh điều trị ho hiệu quả, an toàn và tiện lợi.

Trong thời gian tới, Công ty Mega Lifesciences cũng bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế trong quá trình bào chế thuốc để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm hướng đến việc xuất khẩu sản phẩm thuốc trị ho sang 25 quốc gia khác thuộc hệ thống mega toàn cầu. Để các sản phẩm thảo dược điều trị hiệu quả, công ty đã quản lý sát sao từ khâu nuôi trồng thảo dược cho đến công đoạn bào chế, quản lý chất lượng đầu ra bằng công nghệ, tiêu chuẩn hiện đại sẽ cho ra đời sản phẩm thảo dược đáp ứng cho việc điều trị hiệu quả, an toàn và tiện lợi.

Hơn nữa, so với các loại thuốc bào chế theo công thức hóa học, tinh dầu điều trị trong thảo dược ít tác dụng phụ, dễ thích nghi với mọi đối tượng, kể cả người già và trẻ nhỏ.

