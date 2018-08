Bưởi là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang muốn lấy lại vóc dáng cân đối. Ngoài việc lột vỏ ăn ngay như những loại trái cây khác, chỉ cần chút biến tấu đơn giản, bạn đã có thể "hô biến" thành nhiều món ăn, thức uống hấp dẫn.

Theo nghiên cứu khoa học, bưởi có giá trị bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin C, khoảng 80 - 100mg C trên 100g quả. Thành phần bưởi chứa fitogen thực vật nên có tác dụng đẹp da và làm tiêu mỡ, hạ cholesterol, chứa nhiều axit giúp tiêu hóa tốt khi bạn ăn quá no.

Hãy cùng khám phá bí quyết giảm cân, giữ thân hình luôn thon gọn với một số món chế biến từ bưởi dưới đây:

Gỏi bưởi tôm mực

Tôm mực tươi giòn hòa quyện với hương bưởi thanh nhẹ, nổi bật lên là vị chua kích thích vị giác. Món này luôn nằm trong thực đơn ưa thích của nhiều chị em phụ nữ.

Nguyên liệu

Một trái bưởi

500g tôm lớn

300g mực

2 gói đường Equal

Một gói nhỏ bánh phồng tôm

Hành phi, rau răm, rau thơm, đậu phộng rang, chanh, tỏi, ớt sừng, nước mắm, dấm, đường

Thực hiện

1. Bưởi tách ra từng múi, xắt khúc.

2. Rau thơm rửa sạch để ráo nước, cắt nhỏ. Ớt, gừng cắt sợi.

3. Tôm luộc chín, lột vỏ. Mực làm sạch, chần qua nước sôi có chút gừng để bỏ mùi tanh, xắt khoanh tròn.

4. 1/2 quả ớt băm nhuyễn, 1/2 còn lại xắt sợt.

5. Pha hỗn hợp đường Equal, chanh, nước mắm và nêm lại cho có vị chua ngọt vừa ăn.

6. Trộn 1/3 nước trộn gỏi vào tôm mực, ướp 15 phút. Cho bưởi, tôm, mực và ớt xắt sợi vào nước gỏi còn lại. Dọn ra dĩa và rắc rau răm, rau thơm lên.

Trà bưởi mật ong

Khi thời tiết giao mùa như lúc này, một tách trà bưởi mật ong nóng sẽ giúp bạn sảng khoái tinh thần và tràn đầy sinh lực.

Nguyên liệu

Một quả bưởi

150ml mật ong

2 gói đường ít năng lượng Equal

Thực hiện

1. Rửa sạch vỏ bưởi, lau khô lớp vỏ ngoài. Lọc bỏ phần cùi trắng bên trong, thái vỏ bưởi thành dạng sợi càng mỏng càng tốt rồi ngâm vỏ bưởi trong nước muối một tiếng.

2. Trút phần vỏ bưởi vừa cắt vào một nồi nhỏ, đổ nước xấp bề mặt rồi đun sôi, dùng đũa đảo nhẹ cho vỏ bưởi chín đều rồi hạ nhỏ lửa. Cho nước ép bưởi vào tiếp tục đun đến khi nước trong nồi bắt đầu sánh lại thì khuấy đều. Chờ nhiệt độ trong nồi giảm xuống khoảng 50 độ C thì đổ mật ong vào, đảo đều.

3. Mỗi lần dùng, bạn chỉ cần cho 1-2 thìa nước bưởi vào cốc, thêm đường Equal đến khi có vị ngọt vừa ý, khuấy đều và thêm đá là có ngay thức uống thơm ngon trong những ngày nóng nực.

Thành phần bưởi chứa fitogen thực vật nên có tác dụng đẹp da và làm tiêu mỡ, hạ cholesterol, chứa nhiều axit giúp tiêu hóa tốt khi bạn ăn quá no.

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi là thức uống quen thuộc trong những ngày hè nắng nóng, vị chua chua ngọt ngọt của loại nước trái cây này luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ, nhất là những ai quan tâm đến công dụng giảm cân của nó.

Nguyên liệu

Một quả bưởi (loại to vừa, nên chọn bưởi có cùi dày, không xơ)

Muối ăn

2 gói đường Equal

Thực hiện

1. Bưởi lột vỏ, bỏ phần cùi trắng và hột, tách thành từng múi lớn và đưa vào ép lấy nước.

2. Bỏ một ít muối để khử vị đắng của cùi bưởi.

3. Thêm đường Equal và đá rồi thưởng thức.

Hải My