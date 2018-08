Luật sư Trương Thị Hòa được biết đến như một phụ nữ hết lòng vì công việc. Dù sắp bước đến tuổi 70 nhưng bà vẫn thường xuyên tham gia các chương trình tư vấn pháp luật, hỗ trợ các lớp đào tạo kiến thức cũng như kỹ năng tư vấn pháp luật cho các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Hiện bà là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Luật sư, Đoàn Luật sư TP HCM. Bà đã đi nói chuyện về chuyên đề pháp luật từ cấp phường, xã đến quận, huyện, thành phố… với hy vọng người dân hiểu luật và làm đúng, tránh được những điều không hay do thiếu hiểu biết. Với sự am hiểu sâu sắc chuyên môn, cùng kỹ năng trao đổi gần gũi, những buổi tuyên truyền về pháp luật do bà đứng ra trình bày luôn thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

Luật sư Trương Thị Hòa.

Vị nữ luật sư chia sẻ: “Là luật sư, hơn ai hết, tôi thấu hiểu nỗi đau khổ, thiệt thòi của người dân, nhất là người lao động nghèo không biết luật. Đã biết bao nhiêu trường hợp phạm tội chỉ vì không ý thức được hành vi của mình phạm luật. Tôi quan niệm, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp được người dân nhiều hơn là bắt tay vào từng sự việc cụ thể khi đã xảy ra chuyện đáng tiếc”.

Từ quan niệm đó, bà đã cộng tác với Đài Truyền hình TP HCM và các đài phía Nam thực hiện nhiều chương trình tư vấn luật trên truyền hình, phát thanh để truyền tải những quy định, kiến thức về luật đến người dân xa, gần.

Tuy đảm trách nhiều công việc trên nhiều cương vị khác nhau, nhưng hiện nay bà vẫn duy trì khoảng ba buổi trò chuyện chuyên đề pháp luật mỗi tuần. Và những cuộc tư vấn pháp luật qua điện thoại hay người dân tìm đến văn phòng của bà thì khó có thể kể hết.

Theo đuổi nhiều vụ án, nhưng đến bây giờ, bà vẫn bị ám ảnh bởi những vụ kiện liên quan đến những phụ nữ buôn gánh bán bưng. Đó là các câu chuyện mà bà gọi là bế tắc, khi người đàn ông trong gia đình đã không lo được kinh tế còn rượu chè, bài bạc, khiến phụ nữ phải oằn mình ra để kiếm sống cho cả gia đình.

Bà luôn thấu hiểu nỗi khổ, sự thiệt thòi của phụ nữ nên cách tuyên truyền, tư vấn pháp luật dễ dàng được chị em lãnh hội. Những buổi tọa đàm hay giải đáp pháp luật trên báo, bà cũng vận dụng những ngôn từ dí dỏm, đơn giản để các chị em có thể hiểu rõ hơn, thay vì đọc những điều luật quá phức tạp. Bà dặn dò các chị em hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM: “Chị em cần nhớ, mười lời nói to không bằng một lời nói nhỏ. Phụ nữ có thể hùng biện, nhưng đừng bao giờ hùng hổ, có như thế mới tìm được sự bình đẳng với đàn ông”.

Từ những việc làm thiết thực, luật sư Trương Thị Hòa đã được Trung ương Hội tặng bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ ba do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Và ngày 20/10 vừa qua, bà là một trong số năm phụ nữ được tôn vinh trong giải thưởng “Phụ nữ tự tin tiến bước” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty P&G Việt Nam và Saigon Coop phối hợp tổ chức.

Thư Kỳ