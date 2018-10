Đầu hè năm nay, Hoàng Thúy Hằng (24 tuổi) xăm một nốt ruồi son ở cằm với giá 500 nghìn đồng. Cô chia sẻ đã biết đến trào lưu này từ cuối năm trước.

"Để nốt ruồi linh nghiệm, tôi đã ăn chay 3 tháng trước khi xăm. Sau khi làm xong, tôi còn thuê cả thầy về cúng mất 5 triệu", Hằng cho biết.

Một tuần sau, nhà cô bị trộm lấy mất 2 chiếc nhẫn và một tivi. Nghĩ rằng nốt ruồi chưa "linh", Hằng quyết định xuống Hà Nội để xăm thêm 3 nốt ở lòng bàn tay. Tổng cộng tiền đi lại, cúng bái và làm nốt ruồi, cô đã chi khoảng 15 triệu đồng.

4 tháng sau khi xăm 4 nốt ruồi son, Hằng vẫn chưa nhận được tin vui nào. Ảnh: NVCC.

Một tháng sau khi "tậu" 4 nốt ruồi phú quý, Hằng phấn chấn và quyết định nghỉ việc cơ quan nhà nước để mở cửa hàng bán điện thoại. Liên tiếp trong 3 tháng, cô không thu được đồng lời nào, dù bỏ vốn đến 500 triệu đồng. Thế nhưng cô gái trẻ vẫn tin rằng, may mắn luôn có thể đến bất ngờ, nên vẫn cố bám trụ cửa hàng.

Trào lưu xăm "nốt ruồi phú quý" nở rộ khoảng 2 năm nay. Trên Google với từ khóa "xăm nốt ruồi" có tới 258.000 kết quả, với những quảng cáo "tạo nốt ruồi son phú quý giá từ 50 đến 500 nghìn". Các cơ sở khẳng định sẽ tư vấn kỹ về vị trí xăm sao cho nốt ruồi kéo về tiền tài, may mắn, tình cảm và đảm bảo sự duyên dáng, quyến rũ. Những video quảng về dịch vụ này có hàng nghìn lượt xem và bình luận.

"Ban đầu tôi không thích làm dịch vụ xăm nốt ruồi vì nó không nâng cao tay nghề. Hơn nữa tôi cũng chả biết gì về nhân tướng học. Thế nhưng, gần Tết, có hàng chục người hỏi một ngày, nên tôi quyết định sắm đồ nghề, một người không biết gì về nghệ thuật xăm cũng vẫn có thể làm cho khách", chị An Nhiên (27 tuổi), chủ tiệm xăm ở quận Thanh Xuân, tiết lộ.

Những quảng cáo xăm nốt ruồi phú quý tràn lan với giá rẻ. Ảnh: Internet.

Tại cơ sở làm đẹp của chị Trần Ánh Tuyết (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) mỗi ngày có khoảng 10 khách đến tư vấn xăm nốt ruồi, chủ yếu dưới 30 tuổi.

"Không khó để tạo được một nốt ruồi phú quý, nhưng cái khó là tư vấn cho khách hàng để họ yên tâm. Có nhiều người vừa xăm xong ra đường gặp tai nạn, mấy hôm sau quay lại chửi bới, đòi đền tiền vì mình mang đến xui xẻo cho họ", chị Tuyết cười gượng.

Sau khi tư vấn, thợ sẽ chấm thuốc tê xoa lên vùng da cần xăm rồi "vẽ" nốt ruồi, thường chỉ 10 phút là xong. Có hai loại cơ bản là nốt ruồi lồi và thường. Với hình xăm bình thường, chỉ cần chấm nhẹ đều tay. Còn đối với nốt ruồi lồi, người xăm phải cho kim đi vào da mạnh hơn, để có thể tạo thành sẹo lồi.

Nhân viên đang xăm nốt ruồi tại tiệm của chị Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Ánh Tuyết.

Đỗ Thúy An (26 tuổi, Ninh Bình) tò mò về trào lưu làm nốt ruồi son lồi nên đã xăm một nốt ở mu bàn tay. Tuy nhiên "đỏ đâu không thấy, chỉ thấy toàn chuyện xui xẻo", cô nói.

"Tôi chọn xăm ở mu bàn tay, gần ngón tay cái, cũng là một trong những vị trí xăm đau nhất. Lúc xăm có thuốc tê nên tôi không thấy đau nhiều. Khi về nhà, vết thương ngứa ngáy, đau nhức 10 ngày liền. Tuy nhiên, thầy nhân tướng học nói mụn ruồi son lồi mang đến tài lộc sớm, nên đau mấy tôi cũng chịu được", cô kể.

Nhưng chỉ một tuần sau khi có nốt ruồi, An bị bạn trai chia tay vì anh này có tình cảm với người khác. Quá suy sụp, An làm việc chểnh mảng, cũng chỉ 2 tuần sau đó, cô mất cả công việc quản lý tại một nhà hàng. "Tôi đã linh cảm bạn trai thay đổi vài tháng nay. Còn công việc, tôi cũng hay bị sếp nhắc nhở. Nhưng không ngờ sau khi làm xong nốt ruồi, hai họa đến cùng lúc", An buồn nói.

Do nốt ruồi lồi khó tẩy, nên An vẫn chưa tìm cách xóa được. Mỗi lần nhìn thấy nó trên bàn tay, cô càng buồn hơn. Cô hiện vẫn thất nghiệp.

Huỳnh Thị Ngọc (23 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) học Đại học Sân khấu - điện ảnh, ra trường hơn một năm nay vẫn chưa tìm được vai diễn nào. Gần đây, Ngọc được bạn tặng sách nhân tướng học nên nảy ý định đi xăm nốt ruồi.

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ sẽ 'tậu' một nốt ruồi màu đen ở gần rốn vì đọc được khi có nốt ruồi ở đó sẽ lấy được chồng giàu. Thế nhưng khi ra cửa hàng, được tư vấn, tôi quyết định xăm ở bả vai sau, muốn tự mình kiếm được nhiều tiền, không phụ thuộc vào ai", Ngọc chia sẻ.

Sau 3 ngày, đi đến đâu Ngọc cũng bị chê màu sắc nốt ruồi không được tự nhiên và ở vị trí không đúng với nhân tướng học, cô đã phải xóa. Tai hại hơn, xóa ở một tiệm cắt tóc gần nhà với giá 60 nghìn, cô bị nhiễm khuẩn da, máu rỉ suốt một tuần. Ngọc phải đến bác sĩ điều trị cả tháng mới lành hẳn.

"Bố mẹ nghĩ tôi đua đòi theo trào lưu, nên không cho đi làm ở Hà Nội nữa. Tôi phải về làm nông trại của gia đình để bố mẹ nguôi ngoai mới dám quay lại theo đuổi ước mơ diễn viên", cô gái quê Thanh Hóa chia sẻ.

Bác sĩ Vũ Văn Tiến (Khoa Da liễu, bệnh viện Quân y 103, Hà Nội) cho biết từng gặp ca đến khám vì vùng da xăm nốt ruồi bị sưng tấy, gây đau nhức, mất cả triệu đồng thuốc uống và bôi. "Nguyên nhân chính là do kim xăm đâm quá sâu vào phần thịt dưới da, nên gây thương tổn, nếu không biết cách xử lý thì từ một vùng nhỏ sẽ lan rộng và có thể gây lở loét nặng", ông nói.

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh, chuyên gia khoa học phong thủy, cho biết, những người có nốt ruồi son được nhận định sở hữu sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Nó như một nét duyên ngầm, đặc biệt phụ nữ sẽ có lộc về đường con cái.

"Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở tay thì là nắm hột ngọc, sẽ thành đại gia, ở môi thì khéo ăn nói, dịu dàng, có hồng phúc. Tuy nhiên, không phải ai có nốt ruồi son cũng có được đời sống hạnh phúc, thịnh vượng. Bởi vì, nốt ruồi ở mỗi vị trí trên cơ thể phải thuận với mệnh và tuổi. Ở phương Tây, trào lưu này xuất hiện sớm hơn, nhưng với mục đích để làm đẹp, không phải tìm kiếm sự may mắn", anh Linh chia sẻ.

Trọng Nghĩa