Đón đầu trào lưu hashtag viết tắt được đông đảo sao Việt hưởng ứng, anh bạn Kiều Minh Khánh nhanh tay thực hiện cho mình một bức ảnh chứa đựng cụm từ "INNW" ẩn ý. Trên nền bức ảnh thiên nhiên khoáng đạt cùng những chữ cái phát sáng nổi bật, tác phẩm của Minh Khánh nhận được sự tò mò và yêu thích của bạn bè. Sau khi "chính chủ" đích thân tiết lộ thông điệp "INNW" là "If Not Now, When?" (Không phải bây giờ thì bao giờ?), bạn bè càng bất ngờ hơn về tinh thần sống tích cực, sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội của anh chàng.